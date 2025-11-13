Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с Таджикистаном

В Кыргызстане менее чем за год на участке Чет-Булак Суубашинского айыльного аймака Баткенского района появилось село Жаны Достук (Новая дружба). Здесь в без малого двухстах домах начинают новую жизнь семьи, вынужденные переехать в результате исторического компромисса после завершения делимитации кыргызско-таджикской границы.

Надежда и настороженность

«От центра Баткена минут 20-30 в сторону гор. Сразу увидите новые дома», — объясняют местные, как проехать.

Заканчивается асфальт, за ним короткий участок бездорожья. Пахнет свежим битумом. Вокруг пустынный, каменистый ландшафт и горы. Суровую картину нарушают выстроившиеся в ряд, как солдаты, одинаковые недавно построенные дома. Везде работает техника, слышен гул экскаваторов.

Фото 24.kg. Село Жаны Достук

Подъезжая ближе, замечаешь первые признаки уюта: кто-то посадил молодые ели, кто-то обложил камнями кусты роз, привезенные из старого сада.

Мы обгоняем Porter с холодильником. Через несколько минут он сворачивает к дому, где навстречу ему выбегает мальчик лет шести:

«Папа! Папа! У нас новый холодильник!» — кричит он, сияя от радости.

В этом крике простое счастье мирного дня. Но за ним месяцы страха, потерь и переселения.

В воздухе смесь настороженности и надежды. Услышав о журналистах, многие избегают камер. В глазах след пережитого страха и неуверенности перед новой жизнью.

Почему пришлось уехать?

Переселение жителей старого села Достук — следствие соглашения о делимитации кыргызско-таджикской границы, подписанного 21 февраля 2025 года.

По официальным данным, обмен прошел «гектар к гектару»: Кыргызстан и Таджикистан передали друг другу по 1 тысяче 750 гектаров земли. Взамен 91 гектара старого Достука кыргызская сторона получила участки в Лакконе и Караган-Сае, где и строят Жаны Достук.

Фото 24.kg. Село Жаны Достук

«Для нас это историческое соглашение. Мы получили мир на границе», — заявил после подписания соглашения председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, представляя парламенту детальную карту взаимных уступок.

Человеческий фактор

Пока не у всех домов в Жаны Достуке есть жильцы. Те, куда уже переехали люди: часто выдает охапка сухих дров у порога.

Фото 24.kg. Село Жаны Достук

«Я родился и вырос в Достуке. Во время второй войны (так местные называют пограничный конфликт в сентябре 2022 года. — Прим.) был в селе. Начали стрелять из «Катюши», дроны летали... Мы, шесть мужчин, прятались по домам, потом побежали в разные стороны. Что такое война, я тогда увидел и ощутил на себе», — делится воспоминаниями Исматилла Жарманов, мужчина лет 60 в камуфляжной одежде. Он останавливает рассказ, делает глубокий вдох, глядя в горы, затем продолжает:

«Весной 2025 года власти сказали, что переселят в безопасное место. Сказали, чтобы мы сами выбрали из предложенных сел, куда хотим переехать. Дом в Достуке я построил в 1990-х. В Жаны Достуке дома трехкомнатные, есть все условия, отопление работает хорошо. Но хотелось бы, чтобы не задерживали выплату компенсации. Надо строить жизнь заново: благоустраивать участок, покупать уголь на зиму. У многих большие семьи. Им сложно. Я живу один, семья в Бишкеке, работаю в Погранвойсках».

«Я забрала розы и ели из старого дома»

Поговорить с женщинами было труднее. Одна из них, мать пятерых детей, с трудом сдерживает слезы, вспоминая день, когда они, спасаясь от обстрела, убегали из дома:

«Когда начался конфликт на границе, мы спали. Разбудили выстрелы. Схватили детей, даже не обувшись, заскочили в машину, все плакали. Я не помню, как оказались у родственников в Бишкеке. Через месяц вернулись... от дома ничего не осталось, он полностью сгорел. Пришлось год снимать жилье в Баткене. 31 октября попрощались со своими старыми домами, закрыли границу, прочитали Коран. Все мы плакали».

Фото 24.kg. Жаны Достук

Женщина отворачивается, вытирая слезу, и с грустью добавляет: «Из старого дома я забрала розы и ели. У нас были большой сад и огород, много цветов. Мы не жалуемся. Теперь все хорошо. Главное — живы. Слава всевышнему».

Сама она родом из села Самаркандек, вышла замуж в Достук. У них был большой двухэтажный дом, а рядом старый. В них жили 10 человек: родители мужа, его брат, она с супругом и пятеро детей. Деньги семья получала от торговли мужа с таджиками и абрикосового сада. Урожай собрать успели, но продать не смогли.

«Старший сын в этом году поступил в Юридическую академию. Еще трое детей в школе — 4-й, 6-й и 9-й классы. Самому младшему четыре годика. Мы остались без работы, недавно муж начал таксовать в Баткене, а я раньше работала нянечкой в садике, сейчас сижу дома», — рассказывает сельчанка.

Она добавляет, что местные хотели перевезти свои дома в виде стройматериалов, чтобы на новом месте построить хозблоки. Власти не разрешили. Здесь пока пустая земля и дом. Обычно в селах у каждого есть пристройка, хозяйственный блок, а в доме живут сразу несколько поколений.

«Все осталось таджикам», — с горечью в голосе добавляет женщина.

Кто заплатит за урожай, который кормил семьи?

В селе на улицах немного людей, но много техники, куч песка и камней. Двое мужчин в традиционных ак-калпаках с озабоченным видом разглядывают дом. Тот, кто помоложе, по имени Туркбай более разговорчив, показывает свой новый двор:

«Мы из Орто-Боза. Живем две семьи в одном доме — родители и я с женой. В нашем доме, который мы оставили, были 16 соток участка, 7 комнат, хозяйственная пристройка, огород. Здесь две семьи в одном доме — сложновато. Написали заявление акиму, ждем ответа. Нам дали по 10 соток, а жителям села Достук — по 20. Говорят, добавят потом. Раньше работал в мечети. Здесь мечети нет, но, обещают построить. Начинаем жизнь заново, пока живем на пенсию родителей. Как и многие, лишились работы».

Фото 24.kg. Туркбай показывает свой новый дом

Он говорит спокойно, но глаза усталые: «Мы хотели разобрать старые дома на стройматериалы — не разрешили. Урожай обещали компенсировать за один год от 100 до 400 тысяч сомов. Однако при калькуляции надо учесть наш труд: чтобы вырастить такой абрикос, который даст плоды, надо 10-15 лет. Следующие минимум 10 лет, с момента, как посадим дерево, урожая у нас не будет, потери за это время минимум 2 миллиона сомов. Поэтому, когда власти будут считать компенсации, хотелось бы, чтобы все это учитывали. Среди населения есть недовольство — до сих пор не выдают компенсацию. Сейчас осень — самое время готовить земли для посадки. Как видите, они здесь каменистые, не знаем, как сажать, что можно посадить. Для этого нужны средства».

«Жигули», дрова и огурцы

Мужчины рассказали, что у одного соседа в старом селе остались «Жигули», он ремонтировал машину, но не смог вывезти, теперь переживает.

«Для кого-то это старая рухлядь, но для нас, простых людей, — средство не только передвижения, но и помощь в хозяйстве. У кого-то дрова остались там, как теперь здесь топить зимой? Опять надо покупать, а компенсации еще нет», — добавляют местные жители.

Фото 24.kg. Жаны Достук

Дома в Жаны Достук выстроены ровно, как под линейку. Внутри вода, санузел, отопление. Вокруг пока пустота.

Почва каменистая, огороды не готовы. Люди просят привезти чернозем, разрешить поставить хозблоки, временно освободить от коммунальных платежей и помочь с углем.

Дайте нам год, чтобы встать на ноги. Не платить хотя бы за свет. Жители села Жаны Достук

«Планы властей, что и как, мы не знаем. Нам не говорят такие вещи. Как только собираются соседи, обсуждают. Говорят, компенсация, — возможно, 1 миллион, а на что его хватит? Надо сделать заборы между соседями и возвести пристройку для бытовых нужд, и вот миллиона уже нет. А как дальше вставать на ноги: огород, подготовка почвы, посадки и так далее? Здесь есть многодетные семьи. У людей были планы, они рассчитывали на урожай: абрикосы и яблоки. Жили этим — основной доход. Там у нас земли плодородные, сажали картофель, огурцы, хватало для себя, не покупали», — рассказывают мужчины.

Фото 24.kg. Жаны Достук

Цена компромисса: что отдали и что получили

Переселение жителей села Достук в Жаны Достук — следствие масштабного обмена территориями между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, выступая 27 февраля в парламенте, представил детальный отчет по обмену территориями.

Сейчас главная проблема переселенцев — не качество домов, а экономическая адаптация.

Таким образом, государство выполнило свои обязательства, построив дома. Однако у жителей накопились вопросы и просьбы о справедливой компенсации.

... На месте будущей школы дети играют в догонялки. Смеются. Кричат. И в этом главное — мир вернулся, пусть и не туда, где появились на свет и росли их родители.

Позиция властей: переселение идет по плану, социальные объекты достроим

Общее число переселенцев — более тысячи человек.

Аким Баткенского района Данир Иманалиев рассказалкак идут переселение и обустройство жителей. Он отметил, что это не только история села Достук. В новую локацию, по словам чиновника, переехала 181 семья, в том числе из западной зоны Баткена — Тескей, Мазейит, Таш-Тумшук, Кок-Терек, Уч-Добо — с территорий, которые вошли в зону обмена между Кыргызстаном и Таджикистаном.

«Жители Достука получили по 20 соток земли, остальные — по 10, так как для них дополнительно рассматривают участки в другой локации. Стараемся решать возникающие вопросы оперативно. В основном они бытовые, — отметил Данир Иманалиев. — Конечно, были случаи недовольства, ведь люди оставляют свои дома, но в целом к ситуации они относятся с пониманием».

Социальные объекты, уточнил глава района, власти планируют завершить в 2026 году.

По его словам, в новом селе построят школу на 225 мест, детский сад на 100 мест, фельдшерско-акушерский пункт, мечеть, игровые площадки, запустят общественный транспорт.

«Для ведения сельского хозяйства переселенцам восстановим земли. Сейчас определяем потери в результате обмена территориями. Каждая семья получит денежные компенсации за утраченные участки и хозяйственные объекты», — сказал он.

«Кыргызская и таджикская стороны заранее договорились, что не будет демонтажа домов или сооружений в оставляемых селах», — заметил Данир Иманалиев.

Он подчеркнул, что администрация области и района ежедневно встречается с жителями нового села, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.