Очередной конфликт в мире: между Таиландом и Камбоджей новое противостояние

Конфликт между Таиландом и Камбоджей, находившийся много лет в пассивной фазе, перерос в вооруженное противостояние. Вдоль спорного участка границы между двумя государствами начались ожесточенные бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Столкновения вспыхнули в районе древнего храмового комплекса Та Моан Тхом.

Столкновения продолжаются второй день

24 июля тайские военные заявили, что Камбоджа запустила разведывательный беспилотник, а затем направила войска с тяжелым вооружением, включая ракетные установки, в район храма и открыла огонь. По данным Бангкока, камбоджийская армия нанесла удары не только по военной базе, но и по гражданским объектам, в том числе, больнице. Власти страны сообщили о гибели 12 граждан: 11 мирных жителей, среди которых подросток и восьмилетний ребенок, и один военнослужащий. Также сообщается о ранении как минимум двух тайских солдат.

В ответ, как сообщили власти Таиланда, шесть истребителей нанесли удары по военным целям в Камбодже. Объявлена эвакуация жителей четырех приграничных провинций: Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани, а границы с Камбоджей были полностью закрыты.

Читайте по теме Еще одна горячая точка. Боевые действия начались между Таиландом и Камбоджей

По заявлению властей Камбоджи, конфликт начался совсем по-другому: тайские войска совершили неспровоцированное вторжение на территорию Камбоджи, а вооруженные силы страны оборонялись. Камбоджа обвинила Таиланд в жестокой и незаконной агрессии. Камбоджийская сторона утверждает, что тайские авиаудары нанесены не только по военным объектам, как минимум две бомбы сброшены на гражданскую дорогу.

25 июля стало известно, что конфликт продолжается. Тайские издания сообщили, что за ночь военные Камбоджи несколько раз открывали огонь по военным Таиланда в разных точках, в том числе применяли артиллерию и тяжелое вооружение.

Камбоджийские СМИ со ссылкой на власти написали, что в результате авиаудара Таиланда в Камбодже погиб настоятель храма Ват Та Моан Сен Чей, расположенного на границе с Таиландом, еще пять человек пострадали. Все пострадавшие — местные жители, попавшие под перекрестный огонь.

Исторические корни конфликта

Обострение конфликта произошло не на пустом месте, начало спорам о принадлежности территорий положено более 100 лет назад. Главными яблоками раздора являются храмовые комплексы Преах Вихеар и Та Моан Тхом.

Французское колониальное правление спасло Камбоджу от поглощения соседями, но в то же время заложило начало столетнего конфликта из-за территорий. Когда в начале XX века франкосиамская комиссия занялась демаркацией границы, составленная французами карта была начерчена с отступлением от ранее достигнутых договоренностей. В районе храма Преах Вихеар, который расположен на вершине скалы, линию границы провели так, что храм оказался на камбоджийской стороне, хотя изначально планировалось, что она пройдет по линии водозабора Дангрэкских гор, который находится южнее.

После получения независимости Камбоджей Таиланд занял храм войсками. Это привело к первому современному витку конфликта. Камбоджа обратилась в Международный суд ООН в Гааге. В 1962 году суд вынес вердикт: на основании того, что Таиланд в течение десятилетий не оспаривал карту и пользовался ею, он фактически признал ее легитимность. Суд постановил, что храм Преах Вихеар принадлежит Камбодже, и обязал Таиланд вывести свои войска. Однако решение касалось только храма, оставив в неопределенности статус прилегающей территории, на которую претендовали обе стороны. Это стало причиной будущих столкновений.

Читайте по теме Конфликт Таиланда и Камбоджи: МИД призывает кыргызстанцев к осторожности

На десятилетия конфликт затих, но в 2008 году вспыхнул с новой силой. Катализатором послужило успешное лоббирование Камбоджей включения храма Преах Вихеар в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До 2011 года на границе происходили регулярные вооруженные столкновения, были убитые и раненые как среди военных, так и среди мирных жителей. Конфликт затронул и другие спорные храмовые комплексы в этом районе, такие как Та Моан и Та Крабей.

В 2011 году Камбоджа вновь обратилась в Международный суд ООН с просьбой определить, кому принадлежит прилегающая к храму территория. В ноябре 2013 года суд вынес окончательный вердикт: вся территория мыса, на котором стоит храм, принадлежит Камбодже.

Перед новым витком конфликта, начавшимся 24 июля этого года, произошло несколько событий:

в мае была перестрелка, в результате которой погиб камбоджийский солдат, при этом Таиланд утверждал, что военный подорвался на мине;

буквально за несколько дней до столкновений Таиланд обвинил Камбоджу в установке мин в спорной зоне, в результате чего ранения получили три тайских солдата;

вечером 23 июля Таиланд принял решение отозвать своего посла из Пномпеня и выслать посла Камбоджи из Бангкока. Спустя несколько часов заговорили пушки.

Деэскалация или война?

Лидеры обеих стран сделали заявления. И.о. премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай назвал конфликт «тонким вопросом», требующим осторожного подхода в рамках международного права. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет, заявив о приверженности мирному решению, подчеркнул: «Нет иного выбора, кроме как ответить при помощи вооруженных сил на агрессию».

Некоторые эксперты отмечают, что хотя подобные столкновения ранее обычно быстро деэскалировались, сейчас ситуация может быть иной: в обеих странах может не хватить сильных и уверенных в себе лидеров, способных пойти на компромисс и вывести свои страны из опасной конфронтации.

Однако есть и те, кто считает, что хотя обострение и вызывает опасения, скорее всего, оно не приведет к полномасштабной войне.