Переселение жителей приграничных районов обсудили Кыргызстан и Таджикистан. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента КР в Баткенской области.

По ее данным, состоялась встреча Айбека Шаменова и председателя исполнительной власти Согдийской области РТ Раджоббоя Ахмадзоды, также участвовали акимы приграничных районов и руководители силовых структур двух регионов.

Обсуждены итоги делимитации кыргызско-таджикской государственной границы, вопросы переселения жителей айыльных аймаков, которые подлежат обмену, а также расчистка линии границы от дворов, садов и коммерческих объектов.

Отдельное внимание уделено проведению разъяснительной работы среди местных жителей. Цель — обеспечить понимание и соблюдение договоренностей по обмену территориями и переселению.

Достигнута договоренность продолжить совместные действия по обеспечению общественной безопасности, укреплению добрососедских отношений и развитию сотрудничества между двумя регионами.