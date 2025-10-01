10:37
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Общество

Переселение жителей приграничных районов обсудили Кыргызстан и Таджикистан

Переселение жителей приграничных районов обсудили Кыргызстан и Таджикистан. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента КР в Баткенской области.

По ее данным, состоялась встреча Айбека Шаменова и председателя исполнительной власти Согдийской области РТ Раджоббоя Ахмадзоды, также участвовали акимы приграничных районов и руководители силовых структур двух регионов.

Обсуждены итоги делимитации кыргызско-таджикской государственной границы, вопросы переселения жителей айыльных аймаков, которые подлежат обмену, а также расчистка линии границы от дворов, садов и коммерческих объектов.

Отдельное внимание уделено проведению разъяснительной работы среди местных жителей. Цель — обеспечить понимание и соблюдение договоренностей по обмену территориями и переселению.

Достигнута договоренность продолжить совместные действия по обеспечению общественной безопасности, укреплению добрососедских отношений и развитию сотрудничества между двумя регионами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345512/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткене разрешили трансформацию сельхозземель для переселения граждан
Чистой воды, канализации нет. Мэр Оша поручил переселить жителей из опасной зоны
Нейтральный статус. Где и какие именно новые дороги появятся на границе КР и РТ
Ворух стал меньше. Как договорились Кыргызстан и Таджикистан по анклаву
Достук, Таш-Тумшук и другие. Какими селами обменялись Кыргызстан и Таджикистан
750 гектаров за 4 метра. Кыргызстан и Таджикистан разделили водозабор «Головной»
Стадион, базар и дорога. Глава ГКНБ об обмене участками с РТ в Лейлекском районе
Девять разных участков за Кайрагач. Глава ГКНБ на карте объяснил обмен с РТ
Кыргызстан предлагает установить электронные счетчики на водозаборе «Головной»
Мы не можем отказать таджикам в воде. Камчыбек Ташиев о водозаборе «Головной»
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
29&nbsp;сентября: где в&nbsp;Бишкеке отключат свет 29 сентября: где в Бишкеке отключат свет
Бизнес
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
ОСАГО онлайн в&nbsp;&laquo;АБанк&raquo;: удобно и&nbsp;с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
1 октября, среда
10:35
Президент Узбекистана объявил 10-дневное чрезвычайное положение для сбора хлопка Президент Узбекистана объявил 10-дневное чрезвычайное п...
10:34
Ввести смертную казнь за преступления против жизни предлагают в КР
10:32
Выборы в Кыргызстане: объявлены ключевые этапы кампании
10:30
Переселение жителей приграничных районов обсудили Кыргызстан и Таджикистан
10:14
В КР объем кредитного портфеля клиентов банков увеличился на 26,1 процента