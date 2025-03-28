Нейтральный статус. Где и какие именно новые дороги появятся на границе КР и РТ

Садыр Жапаров 25 марта одобрил Закон «О ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог, подписанного 13 марта 2025 года в городе Бишкеке».

До этого, 19 марта, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша рассказал депутатам, какие именно дороги построят и как проходили переговоры.

По его словам, решено построить дороги:

Дача — Капчыгай (Ходжаи Аъло — Ворух) длиной 3 тысячи 425 метров и шириной 40 метров;

Мин-Орук — Самаркандек (Ориено — Шуристон) длиной 3 тысячи 241 метр и шириной 40 метров.

Кроме этого, придается нейтральный статус дороге Торт-Кочо, расположенной на пересечении дорог Ош — Раззаков и Исфара — Ворух, длиной 253 метра.

Камчыбек Ташиев показал на карте, где именно расположены дороги, и рассказал, почему для жителей Баткенской области, в частности Лейлекского района, важны эти договоренности.

«Дорогу Дача — Капчыгай мы считали ее своей дорогой, но это был неописанный участок. По этой дороге через наш Ак-Сай ездили в Ворух. Теперь же в Ворух можно будет ездить не через Ак-Сай, мы таджикской стороне дали отдельную дорогу. Этой дороге придан нейтральный статус. Министерства транспорта двух стран уже согласовали проект», — сказал глава ГКНБ.

Фото из материалов, представленных в Жогорку Кенеше. Дорога Дача – Капчыгай отмечена на карте зеленым

По словам Камчыбека Ташиева, в ответ таджикская сторона предоставила Кыргызстану право построить дорогу Мин-Орук — Самаркандек. Это было одним из условий для открытия дороги Ходжаи Аъло — Ворух.

«Мы поставили условия, что раз мы даем дорогу в Ворух, то они нам тоже должны дать дорогу Мин-Орук — Самаркандек. Эта дорога была предусмотрена давно, но из-за халатности бывших руководителей страны она так и не была построена и о ней забыли», — отметил председатель ГКНБ.

Фото из материалов, представленных в Жогорку Кенеше. Дорога Мин-Орук – Самаркандек отмечена на карте зеленым

По его словам, дорогу Дача — Капчыгай построит таджикская сторона, а дорогу Мин-Орук — Самаркандек — кыргызская.

Камчыбек Ташиев добавил, что Кыргызстан выдвинул еще одно условие — придать нейтральной статус дороге Торт-Кочо.

«Они предлагали оставить дорогу Тор-Кочо длиной 275 метров, как было ранее. Но тогда наш мост остался бы на нейтральной территории. Но мы сократили длину дороги до 253 метров и оставили мост на своей стороне. Они предлагали поделить мост пополам, но мы отказались. Только по этому мосту переговоры длились 3-4 месяца, я несколько раз ездил в Таджикистан, они приезжали сюда. Они показывали нам старый протокол, в котором речь шла об аренде 275 метров. Получилось, что мы брали у Таджикистана в аренду мост, который сами же строили. Это предательство государственных интересов со стороны предыдущих руководителей, подписавших этот протокол. Но по результатам переговоров мост остался у нас, дорога теперь не 275 метров, а 253. Эта дорога нейтральная, она не наша и не их. Если раньше эта территория признавалась их землей, потому что Кыргызстан подписал протокол об аренде, то теперь она нейтральная. Это одно из самых больших достижений этих переговоров по границе», — сказал Камчыбек Ташиев.

При этом он добавил, что построенные ранее вдоль дороги Торт-Кочо объекты Таджикистана будут снесены.

Фото из материалов, представленных в Жогорку Кенеше. Дорога Торт-Кочо отмечена на карте зеленым

Подводя итоги доклада о договоренностях с Таджикистаном по дорогам, Камчыбек Ташиев заявил, что ранее Лейлекский район Баткенской области «был как будто в анклаве».

«Дорога Торт-Кочо была их, а дороги Мин-Орук — Самаркандек не было. Теперь у нас три дороги: мы сделали нейтральной дорогу Торт-Кочо, построим дорогу Мин-Орук — Самаркандек, а дорога Кок-Таш — Ак-Сай — Рават стала истинно нашей, потому что теперь граница проходит вдоль нее и дорога находится на нашей территории. Таким образом, Лейлекский район питается с трех сторон, нет никакого анклава. А раньше не было дороги Мин-Орук — Самаркандек, Торт-Кочо было их дорогой, а дорогу Рават они вообще не признавали нашей, там постоянно были конфликты. Раньше Лейлек по-настоящему был в анклаве. Сейчас мы это изменили. Теперь дорога Мин-Орук — Самаркандек на 30 километров сокращает расстояние от Раззакова до Баткена. До Мин-Орука дорога уже построена, теперь построим дорогу до Самаркандека. Жителям Самаркандека теперь не придется передвигаться в объезд через Торт-Кочо, они смогут напрямую проезжать в Баткен через эту дорогу. Это тоже наше большое достижение», — отметил глава ГКНБ.