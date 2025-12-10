13:21
Происшествия

Бои между Таиландом и Камбоджей продолжаются. Трамп обещает помирить страны

Бои между Таиландом и Камбоджей продолжаются. Стороны обещают продолжить борьбу за суверенитет, пишет ВВС.

Каждая из стран обвиняла другую в возобновлении столкновений. Было неясно, возможно ли будет спасти хрупкое перемирие, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа в октябре, отмечается в сообщении.

Бывший лидер Камбоджи Хун Сен, который остается самым влиятельным человеком в государстве, заявил, что его страна ждала 24 часа, чтобы обеспечить эвакуацию, прежде чем начать контратаки.

«Камбодже нужен мир, но она вынуждена контратаковать, чтобы защитить свою территорию», — написал он в соцсетях, добавив, что мощные бункеры и вооружение дают камбоджийским войскам преимущество в защите от «вторгающегося врага».

В Таиланде военные заявили о столкновениях в пяти приграничных провинциях, а также о том, что операция ВМС США по выдворению камбоджийских солдат в провинции Трат, как ожидается, скоро завершится. Число раненых военных Таиланда в боях на границе с Камбоджей возросло до 29, сообщил представитель Вооруженных сил королевства.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп пообещал снова урегулировать ранее остановленный им конфликт между Таиландом и Камбоджей.

Предыдущее обострение на границе Таиланда и Камбоджи началось в июле 2025 года. В октябре страны подписали мирное соглашение при посредничестве Дональда Трампа, который назвал его «историческим».

Многолетний камбоджийско-тайский пограничный конфликт начался между королевствами вследствие вековых споров за области вблизи храмового комплекса Прэахвихеа и после зачисления его ЮНЕСКО 7 июля 2008-го в Список всемирного наследия.
