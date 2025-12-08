Фото Prajoub Sukprom/Reuters. Люди в убежище после новых военных столкновений между Таиландом и Камбоджей в провинции Бурирам, 8 декабря 2025 года

На границе Таиланда и Камбоджи возобновились боевые столкновения. Об этом сообщают мировые СМИ. По их данным, один человек погиб, четверо ранены.

По заявлению Таиланда, Камбоджа открыла огонь на границе из реактивных систем залпового огня БМ-21. Бои возобновились спустя полтора месяца после подписанного при посредничестве президента США Дональда Трампа соглашения.

В ответ вооруженные силы Таиланда нанесли авиаудары вдоль спорной границы. Их целью военные назвали «камбоджийские огневые позиции».

Таиланд закрыл 641 школу из-за обострения конфликта, в стране эвакуировали около 70 процентов жителей районов на границе с Камбоджей.

В Министерстве обороны Камбоджи заявили, что первой атаковала тайская сторона. Страны обвиняют друг друга в нарушении ранее достигнутого перемирия.

Предыдущее обострение на границе Таиланда и Камбоджи началось в июле 2025 года. В октябре страны подписали мирное соглашение при посредничества Дональда Трампа, который назвал его «историческим».

Многолетний камбоджийско-тайский пограничный конфликт начался между королевствами вследствие вековых споров за области вблизи храмового комплекса Прэахвихеа и после зачисления его ЮНЕСКО 7 июля 2008 года в список Всемирного наследия.