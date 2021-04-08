Убийство Айзады Канатбековой. Парламент заслушал главу МВД, но решения не принял

МВД проводит служебное расследование с целью установить, насколько профессионально действовали сотрудники милиции при осуществлении оперативно-разыскных мероприятий по факту похищения Айзады Канатбековой. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр Улан Ниязбеков.

По его словам, их ответственность будет рассмотрена только по результатам служебного расследования.

Улан Ниязбеков считает, что камеры «Безопасного города» помогают в борьбе с преступностью. «Но в этот раз не помогли», — сказал он.

Парламент заслушал информацию чиновника по убийству Айзады Канатбековой, но не стал принимать никаких решений.

Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД столицы Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой.