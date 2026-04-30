Покупатели госимущества беззащитны. Суды грозят даже через 20 лет после сделки

Депутаты Жогорку Кенеша приняли в первом чтении поправки в закон о приватизации после бурных обсуждений.

Народные избранники отметили, что, несмотря на изменение механизмов продажи государственного имущества, остается нерешенным вопрос защиты и предоставления гарантий покупателям. Депутатов беспокоит тот факт, что даже добросовестные приобретатели, которые купили объекты 15-20 лет назад, сейчас вынуждены ходить по судам.

Что изменится?

Одним из ключевых изменений станет полный отказ от методов приватизации, признанных неэффективными и непрозрачными. Из закона исключаются такие способы, как продажа на конкурсе, передача в управление с последующим выкупом, передача в аренду с последующим выкупом.

Фото Жогорку Кенеша. Беназир Нурланова — докладчик, замминистра экономики и коммерции

По словам инициаторов, правовой мониторинг показал, что именно эти методы чаще всего приводили к судебным разбирательствам — за период с 2020 по 2024 год ежегодно фиксировалось около 50 исков по оспариванию подобных сделок. Анализ подтвердил, что эти формы приватизации несут высокие коррупционные риски, так как выбор победителя часто зависел от субъективных решений комиссий.

На смену этим методам приватизации приходят электронные аукционы и механизм рассрочки.

Переход к аукционам позволяет полностью исключить субъективный подход и влияние человеческого фактора, так как победитель определяется автоматически по наивысшей предложенной цене в режиме реального времени, уверены инициаторы.

А для поддержки отечественных предпринимателей вводится возможность поэтапной оплаты в течение одного года.

При условии внесения первоначального взноса в размере не менее 50 процентов, бизнес получает доступ к государственным активам без необходимости изъятия всех оборотных средств, что делает процесс приватизации более открытым.

Также процесс подготовки объектов к продаже станет быстрее и дешевле за счет упразднения специальных межведомственных комиссий по приватизации. Теперь функции финансового анализа и оценки активов передаются профессиональным лицензированным организациям, что исключает конфликт интересов.

Отчуждение стратегических объектов теперь потребует обязательного согласования с Жогорку Кенешем.

Аукцион не решит «рейдерство на государственном уровне»

Депутат Гуля Кожокулова подвергла критике слабую подготовку инициаторов законопроекта и использование в документе размытых формулировок. По ее словам, простого обоснования реформы фразой «прежние методы устарели» недостаточно для процесса, связанного с государственной собственностью, а некомпетентность исполнителей в прошлом уже привела к многочисленным случаям «отъема имущества» и страданию предпринимателей.

«И как страдают наши предприниматели, мы видим. И как происходили отъемы имущества, мы видим. И это все с вашего, грубо говоря, молчаливого, порой некомпетентного исполнения своих профессиональных обязанностей», — сказала она.

Нардеп Жылдыз Садырбаева отметила, что законопроект делает прозрачным лишь сам процесс продажи, но полностью игнорирует риски, возникающие после сделки.

Она подчеркнула, что госорганы несут нулевую ответственность, отдавая все «на произвол судьбы» и на решения оценочных комиссий. Жылдыз Садырбаева предложила установить четкие сроки, после которых результаты приватизации не могут быть пересмотрены. Также она считает, что нужно создать компенсационный фонд или систему страхования рисков приватизации, чтобы внутренние и внешние инвесторы имели гарантии возврата средств.

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев поддержал инициативу коллеги, подчеркнув справедливость поднятых вопросов о защите прав покупателей. Он отметил необходимость внесения соответствующих поправок в законопроект ко второму чтению для обеспечения гарантий инвесторам.

Депутат Дастан Бекешев раскритиковал практику пересмотра старых сделок, назвав ее «рейдерством на государственном уровне». Он намерен законодательно закрепить запрет на возврат имущества в собственность государства после его продажи частным лицам.

По мнению нардепа, если государство «проснулось» спустя годы и решило наказать за неправильную продажу, то изымать собственность нужно не у покупателя, а у допустивших нарушения чиновников и их родственников.

Другие депутаты выразили сомнения в объективности независимой оценки, однако инициаторы пояснили, что это соответствует общепринятым международным нормам.

В ходе обсуждения депутат Улукбек Карыбек уулу предложил создать наблюдательный совет, выразив опасение, что концентрация всех полномочий в руках фонда госимущества создает риски столкновения интересов и коррупции. По его мнению, к процессу необходимо привлекать парламентариев и независимых экспертов для обеспечения контроля.

Депутат Махабат Мавлянова призвала учитывать стратегическую значимость объектов при их передаче в частные руки. Она отметила острый дефицит земель для организации производства и предложила сохранять за государством здания и территории промышленного назначения, чтобы в будущем предоставлять их бизнесу для развития производства, по аналогии с соседними странами, которые выделяют такие участки бесплатно.

В поддержку законопроекта выступил Дастан Джумабеков, назвав его необходимым документом, который поможет искоренить коррупцию, снимет существующие сомнения и приведет законодательство в соответствие с требованиями времени.

По итогам обсуждения депутаты приняли изменения в Закон «О приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике» в первом чтении.