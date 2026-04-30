Минцифры упразднят: функции передадут управделами президента

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о масштабной перестройке системы цифрового управления в стране.

Согласно документу, Министерство цифрового развития будет реорганизовано и присоединено к управлению делами президента с передачей всех функций, сотрудников и ресурсов.

Теперь именно управделами станет ключевым центром координации цифровой трансформации — от госуслуг и электронной подписи до телекоммуникаций, искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.

В указе отмечается, что, несмотря на прогресс, цифровизация пока не решила проблему бюрократии, особенно для бизнеса и регионов. Новый подход должен устранить эти барьеры и ускорить реформы.

Также:

сокращаются должности замруководителей по цифровому развитию в госорганах;

создаются новые департаменты по цифровизации, связи и архивам;

планируется развитие IT-парков по всей республике.

Кабмину поручено в ближайшее время привести законодательство в соответствие с указом и внести изменения в Цифровой кодекс.

Ожидается, что реформа станет одним из ключевых шагов к «тотальной цифровизации» страны и внедрению технологий искусственного интеллекта в госуправление.