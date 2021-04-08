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Власть
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады Канатбековой. В ЖК обеспокоены криминальной ситуацией в стране

Депутаты Жогорку Кенеша обеспокоены криминальной обстановкой в стране. Об этом заявлено сегодня на заседании.

Депутат Ирина Карамушкина отметила, что в случае с похищением и убийством Айзады Канатбековой сотрудники внутренних дел продемонстрировали полную халатность.

«Три дня искали девушку, пока ее не нашел пастух. Говорят, что в городе появилась агрессивная молодежь — в крутых спортклубах, говорящая на тюремном сленге. Они заявляют, что ходят под Садыром. Что делать людям? Вооружиться и самим защищаться? Хватит раздавать генеральские чины за послушание. Необходимо провести переаттестацию всех сотрудников милиции», — сказала Ирина Карамушкина.

Депутат Марлен Маматалиев сообщил, что в городе даже в дневное время начали грабить дома.

«В Кыргызстане в целом и Бишкеке в частности растет преступность. Недавно зашли в дома двух соседей. Днем, не боясь. В масках. Несмотря на то что хозяин был дома. «Безопасный город» у нас работает только для сбора штрафов», — сказал он.

Депутат Аида Касымалиева отметила, что после убийства Айзады Канатбековой люди боятся за своих детей.

«Айзада — единственная дочь в семье. Сегодня состоятся ее похороны. Мне звонят, пишут. Родители боятся за своих дочерей. Бишкек превращается в опасный город», — сказала депутат.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Сегодня в Бишкеке и Оше пройдут митинги против насилия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189147/
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