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Власть
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады Канатбековой. Депутат пришел на заседание ЖК с плакатом

Депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев сегодня пришел на заседание с плакатом «Ала качуу — это не традиция, а преступление и насилие!».

По его словам, таким способом он решил поддержать гражданских активистов, которые сегодня проведут у здания МВД митинг в связи с убийством 26-летней Айзады Канатбековой.

«Я буду митинговать здесь, в парламенте. Я требую провести расследование и всех должностных лиц МВД привлечь к ответственности», — добавил он.

24.kg
Фото 24.kg. Эмиль Токтошев

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Сегодня в Бишкеке и Оше пройдут митинги против насилия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189135/
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