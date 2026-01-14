В Чуйской области задержаны подозреваемые в краже невесты

Сотрудники милиции задержали подозреваемых в похищении девушки с целью вступления в брак. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, преступление произошло в селе Кожомкул (Военно-Антоновка). В ночь на 13 января, примерно в 00.30, к местной жительнице приехал ее знакомый вместе с приятелем. Против воли девушки они силой посадили ее в автомобиль Honda Stepwgn и увезли.

Фото ГУВД

Факт зарегистрирован по статье 172 Уголовного кодекса Кыргызской Республики («Похищение лица с целью вступления в брак»).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам были задержаны подозреваемые — Б.Н., 2001 года рождения, и Ш.Н., 2002 года рождения. Оба водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия.