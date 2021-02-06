Садыр Жапаров: Фейки в Сети пытаются исказить общественное мнение о нашей работе

Фейковые аккаунты в социальных сетях критикуют все, что делают власти, и пытаются исказить общественное мнение. Об этом написал президент Садыр Жапаров в своем telegram-канале.

«Есть такие же сайты и журналисты. Например, муссировали тему о том, что Финпол перейдет в ведение МВД, а Миграционная служба — в Минздрав. Не верьте этому, пока правительство не примет решение и не сделает официальное заявление. Все, что мы делаем, только в интересах народа и государства. Результаты работы по некоторым направлениям принесут плоды только через три-пять месяцев», — написал глава государства.

Садыр Жапаров попросил критикующих дождаться результатов работ.

«Когда результаты будут в пользу граждан, вам, уважаемые критики, будет стыдно», — заключил президент.

Ранее стало известно, что ГРС, государственное предприятие «Унаа», ГСИН, судебно-экспертная служба будут теперь работать в составе Министерства юстиции. Упразднена и Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол), ее функции без дознания и следствия переданы также Минюсту. А расследованием экономических преступлений теперь будет заниматься МВД.

Министерство здравоохранения объединяется с Минсоцразвития, а Министерство экономики присоединяется к Минфину. Налоговая и Таможенная службы тоже упраздняются. Их функции будут переданы в новое министерство экономики и финансов.