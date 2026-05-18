14:05
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Экономика

Для разработки месторождения Жетим-Тоо ищут инвестора

На заседании парламентского комитета депутаты Жогорку Кенеша подняли вопрос о текущем состоянии и перспективах разработки крупнейшего железорудного месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области. Выяснилось, что реальные работы на объекте пока не стартовали.

Нардеп Кубанычбек Самаков поинтересовался у представителей профильного ведомства, какие именно мероприятия проводятся на месторождении в данный момент, напомнив, что лицензия на геологоразведочные работы выдана еще в 2023 году.

«После Кумтора это наше самое большое богатство. На Жетим-Тоо сосредоточено более 5 миллиардов тонн железной руды, из которых чистые запасы оцениваются почти в 1,7 миллиарда тонн. Что там происходит на сегодня?» — спросил он.

Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Амантур Турсуниязов сообщил, что обладателем лицензии является государственное предприятие «Кыргызгеология». Однако к практическому этапу на объекте пока не приступили.

«В настоящее время идет процесс поиска и рассмотрения потенциальных инвесторов. Также ведутся проектные работы. Непосредственно к разведке на месте еще не приступали», — пояснил чиновник.

В свою очередь депутат Махабат Мавлянова призвала ведомство пересмотреть подход к финансированию проекта и не отдавать стратегический объект на невыгодных для страны условиях. Она подчеркнула успешный опыт управления рудником «Кумтор» силами республики.

«Жетим-Тоо — это огромная территория. Мы смогли взять Кумтор под собственный контроль и теперь сами видим от него пользу. Было бы правильно, если бы государство само инвестировало в Жетим-Тоо, и вы, как профильное министерство, вышли с таким предложением. Иначе доля в условные 30 процентов окажется для Кыргызстана мизерной. Кроме того, необходимо сразу закладывать условие о переработке сырья внутри страны, а не продавать его в виде сырой руды», — заявила парламентарий.

Жетим-Тоо — одно из крупнейших железорудных месторождений в мире. Как писали в СМИ, в 2009 году при Максиме Бакиеве права на него проданы китайским инвесторам, но после смены власти в 2010-м и долгих судов объект окончательно вернули государству. В конце 2020 года Садыр Жапаров заявил о планах самостоятельного освоения недр госкомпанией для покрытия внешнего долга.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/374230/
просмотров: 617
Версия для печати
Материалы по теме
Недропользователей перевели на онлайн-отчетность: ГНС разъяснила новые правила
Кабмин изменил правила сборов за лицензии недропользователей
В Кыргызстане вводят электронные аукционы на получение права недропользования
Сбор за удержание лицензии на недра будет получать ГНС
На Жетим-Тоо еще даже не началась геологоразведка — глава Минприроды
Недропользователи Иссык-Куля возместили государству 6,4 миллиона сомов
Внесены изменения в некоторые решения кабмина в сфере недропользования
Власти нашли средства на разработку месторождения Жетим-Тоо — Дайырбек Орунбеков
В Кыргызстане запланировано 180 аукционов на право пользования недрами
Ситуация вокруг Жетим-Тоо. В МВД прокомментировали допрос Абдиля Сегизбаева
Популярные новости
Юань и&nbsp;рубль обновили рекорды, евро продолжает падать: курсы валют на&nbsp;14&nbsp;мая Юань и рубль обновили рекорды, евро продолжает падать: курсы валют на 14 мая
Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и&nbsp;юаня: курс валют на&nbsp;18&nbsp;мая Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и юаня: курс валют на 18 мая
Как будет проходить ликвидация бездействующих компаний, рассказали в&nbsp;ГНС Как будет проходить ликвидация бездействующих компаний, рассказали в ГНС
Государственный и&nbsp;частный: НБ&nbsp;КР&nbsp;выдал лицензии двум новым банкам Государственный и частный: НБ КР выдал лицензии двум новым банкам
Бизнес
Оплата задолженности в&nbsp;пару кликов через MegaPay Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
18 мая, понедельник
14:05
Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay
14:00
Ледники КР: к 2100 году не исчезнут, но останутся на высоте более 5 тысяч метров
13:56
Первое заседание по делу Камчыбека Ташиева пройдет за закрытыми дверями
13:54
Кабмин Кыргызстана в 2026 году не планирует выпуск евробондов
13:46
Разыскивается Анарбай Суванкулов. Вышел из дома в Бишкеке и пропал