Для разработки месторождения Жетим-Тоо ищут инвестора

На заседании парламентского комитета депутаты Жогорку Кенеша подняли вопрос о текущем состоянии и перспективах разработки крупнейшего железорудного месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области. Выяснилось, что реальные работы на объекте пока не стартовали.

Нардеп Кубанычбек Самаков поинтересовался у представителей профильного ведомства, какие именно мероприятия проводятся на месторождении в данный момент, напомнив, что лицензия на геологоразведочные работы выдана еще в 2023 году.

«После Кумтора это наше самое большое богатство. На Жетим-Тоо сосредоточено более 5 миллиардов тонн железной руды, из которых чистые запасы оцениваются почти в 1,7 миллиарда тонн. Что там происходит на сегодня?» — спросил он.

Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Амантур Турсуниязов сообщил, что обладателем лицензии является государственное предприятие «Кыргызгеология». Однако к практическому этапу на объекте пока не приступили.

«В настоящее время идет процесс поиска и рассмотрения потенциальных инвесторов. Также ведутся проектные работы. Непосредственно к разведке на месте еще не приступали», — пояснил чиновник.

В свою очередь депутат Махабат Мавлянова призвала ведомство пересмотреть подход к финансированию проекта и не отдавать стратегический объект на невыгодных для страны условиях. Она подчеркнула успешный опыт управления рудником «Кумтор» силами республики.

«Жетим-Тоо — это огромная территория. Мы смогли взять Кумтор под собственный контроль и теперь сами видим от него пользу. Было бы правильно, если бы государство само инвестировало в Жетим-Тоо, и вы, как профильное министерство, вышли с таким предложением. Иначе доля в условные 30 процентов окажется для Кыргызстана мизерной. Кроме того, необходимо сразу закладывать условие о переработке сырья внутри страны, а не продавать его в виде сырой руды», — заявила парламентарий.

Жетим-Тоо — одно из крупнейших железорудных месторождений в мире. Как писали в СМИ, в 2009 году при Максиме Бакиеве права на него проданы китайским инвесторам, но после смены власти в 2010-м и долгих судов объект окончательно вернули государству. В конце 2020 года Садыр Жапаров заявил о планах самостоятельного освоения недр госкомпанией для покрытия внешнего долга.