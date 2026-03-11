12:15
Власть

Президент Кыргызстана призвал депутатов работать с правительством в согласии

Президент Кыргызстана призвал депутатов работать с правительством в согласии. Об этом Садыр Жапаров заявил на заседании ЖК.

По его словам, не всегда в работе все бывает идеально.

«Бывают ошибки, недостатки в законопроектах. Если есть ошибки, исправляйте их. Именно для этого вы и являетесь Жогорку Кенешем. Недавно я видел, как депутат Дастан Бекешев выступал против одного закона и убрал из него один абзац. Я спросил в МВД, что случилось. Они сказали, что закон был хорошим, возможно, произошло недопонимание.

Я сказал: пригласите его или сами идите в парламент, обсуждайте, проводите дискуссии. В итоге Бекешева пригласили в «Ынтымак Ордо», поговорили час — и он сам внес поправку ко второму чтению. Поэтому лучше заранее обсуждать такие вещи, а не кричать только с трибуны», — отметил Садыр Жапаров.

Когда проводятся реформы в какой-то сфере, добавил он, нужно тщательно изучать вопрос.

«Реформы — очень сложная вещь. Я занимаюсь этим уже пять лет. Как только начинаешь реформу, сразу начинаются крики, протесты, посты в соцсетях. Народ смотрит и думает, что власть делает что-то неправильное.

Но на самом деле часто за этим стоят интересы десятков людей, которые потеряют свои доходы, — тех, кто погряз в коррупции и давно закрепился на своих местах», — заключил глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365469/
