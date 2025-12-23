12:27
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Власть

Депутат призвал кабмин не на бумаге, а на деле улучшать жизнь кыргызстанцев

Депутат призвал кабмин не на бумаге, а на деле улучшать жизнь кыргызстанцев. Об этом Дастан Бекешев заявил сегодня на совместном заседании комитетов ЖК.

По его словам, правительство, отчитываясь перед нардепами по бюджету страны, говорит об отличных макроэкономических показателях.

«Это, конечно, здорово. Но если откровенно говорить, то народ не чувствует на себе эти улучшения. Идет гражданин на базар, а там видит, что цены на продукты только растут. Выходит на улицу, а там нет элементарно детских площадок, где могут играть дети и отдыхать люди. Заставьте уже мэрию Бишкека работать, выделите ей деньги на строительство таких площадок», — сказал Дастан Бекешев.

Он добавил, что зарплата соцработников остается демотивирующей, и призвал повысить ее. При этом отметил ужасное состояние школьных туалетов. «Вроде в классах делают ремонт, а в туалеты зайти невозможно. Разве такие условия допустимы для детей? Надо провести ревизию туалетов и привести их в порядок», — призвал депутат.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев отметил, что в бюджете предусмотрят средства на строительство детских площадок. Он также подчеркнул, что зарплата врачам, учителям, работникам культуры будет увеличена на 50 процентов в 2026 году. Предусмотрено и повышение пенсий. 
