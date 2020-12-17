Выборы президента. Верховный суд поставил точку, сняв Кубана Чороева с гонки

Экономист Кубан Чороев не будет баллотироваться в президенты. Верховный суд поддержал решение административного суда Бишкека, отказавшего в удовлетворении жалобы на решение ЦИК, которая не стала его регистрировать кандидатом в президенты.
Кубан Чороев назвал решение ВС КР законным, но несправедливым. Напомним, оно окончательное и обжалованию не подлежит.
Подписные листы Кубана Чороева признали недействительными, так как он начал сбор подписей до оплаты печати самих листов.
Снят с гонки и Кубанычбек Токтосунов, у которого Центризбирком признал часть подписей недействительной. За президентский пост продолжают борьбу 18 человек.
С 15 декабря началась агитационная кампания.
Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.