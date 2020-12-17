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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Верховный суд поставил точку, сняв Кубана Чороева с гонки

Экономист Кубан Чороев не будет баллотироваться в президенты. Верховный суд поддержал решение административного суда Бишкека, отказавшего в удовлетворении жалобы на решение ЦИК, которая не стала его регистрировать кандидатом в президенты.

Кубан Чороев назвал решение ВС КР законным, но несправедливым. Напомним, оно окончательное и обжалованию не подлежит. 

Подписные листы Кубана Чороева признали недействительными, так как он начал сбор подписей до оплаты печати самих листов.

Снят с гонки и Кубанычбек Токтосунов, у которого Центризбирком признал часть подписей недействительной. За президентский пост продолжают борьбу 18 человек.

С 15 декабря началась агитационная кампания. 

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177074/
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