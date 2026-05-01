14:32
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Власть

Адылбек Касымалиев: Труд — прочный фундамент каждого государства

Адылбек Касымалиев поздравил кыргызстанцев с праздником труда — 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По словам Касымалиева, на протяжении всей истории человечества главной силой, открывавшей путь к развитию общества, становлению и процветанию государства, а также социальному прогрессу, был и остается труд. Именно труд является основой благополучной жизни каждой семьи, прочным фундаментом каждого государства и залогом будущего каждого народа. За каждым достижением, за каждым успехом стоит самоотверженный труд людей, работающих не покладая рук.

«1 Мая — это особый день, прославляющий труд, воздающий дань уважения человеку труда, несущий с собой тепло весны, обновление и пробуждение природы. Мудрые слова, сказанные еще в XIX веке, «Владыкой мира будет труд» и сегодня не утратили своей актуальности. Их истинность убедительно подтверждается опытом ряда стран, которые благодаря созидательному труду и экспортному потенциалу сумели обрести высокий международный авторитет, экономическую мощь и политическое влияние», — сказал глава кабмина.

Он добавил, что защита прав трудящихся, создание достойных условий труда, обеспечение занятости и социальных гарантий сегодня реализуются значительно эффективнее, чем прежде. В последние годы заработная плата, пенсии и пособия существенно возросли благодаря взвешенной социально-экономической политике.
Ссылка: https://24.kg/vlast/372672/
просмотров: 110
Версия для печати
