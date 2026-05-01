Незаконные штрафы и переработки: эксперт о главных нарушениях прав в Кыргызстане

Эльдар Таджибаев — эксперт в сфере труда, чьи видео о трудовых правах собирают миллионы просмотров. Он умудряется объяснять их просто, доступно и даже с юмором.

Почему базовые вопросы вызывают такой интерес и как защитить себя от «хронических» нарушений на рынке труда? В честь Дня труда мы поговорили с экспертом о реальной грамотности работников, незаконных штрафах и о том, почему четырехдневная рабочая неделя в Кыргызстане — это не фантастика.

Фото из личного архива. Эльдар Таджибаев

— Как вы оцениваете уровень правовой грамотности работников?

— В последние годы он резко вырос. Это связано с двумя основными факторами. Первое — это политика государства по формализации трудовых отношений. Если в 2023 году доля неформальной, неофициальной занятости в стране составляла 73 процента, то сегодня ее снизили до 50 процентов. Государство применило такие меры:

запретило выдачу зарплаты в наличной форме;

снизило ставки отчислений страховых взносов в Социальный фонд для работодателей;

ввело обязательное ведение реестра наемных работников в «кабинете налогоплательщика»;

установило пороги для удержания подоходного налога на уровне среднемесячной заработной платы;

ввело обязательное страхование работников.

И второе — это саморазвитие работников, доступ к информации и нормативным правовым базам, продвижение правового контента в медиапространстве.

— Какие основные нарушения прав трудящихся стали «хроническими» для нашего рынка труда? С какими вопросами к вам чаще всего обращаются?

— К таким нарушениям относятся:

незаключение трудового договора;

непредоставление отпуска;

невыплата или несвоевременная выплата заработной платы;

невыплата ночных, сверхурочных и других надбавок;

переработки;

необоснованные штрафы;

незаконные удержания и лишение премий в качестве дисциплинарных взысканий;

ведение двойной бухгалтерии;

невыплата больничных и непредоставление отпусков;

склонение к увольнению и давление;

привлечение к дополнительным работам, не оговоренным в трудовом договоре;

дискриминация со стороны работодателя;

незаконные отстранения и увольнения.

Разберем некоторые из них.

Первое: нередко работодатели применяют в отношении работников такую меру наказания, как денежный штраф. По Трудовому кодексу такое наказание работника недопустимо.

В законе предусмотрены только следующие взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение.

Второе — склонение к увольнению, увольнение под давлением, увольнение по собственному желанию без заявления работника.

Третье: превышение лимита рабочего времени. Человека заставляют трудиться по 10, а то и 12 часов в день, тогда как законодательством установлен 8-часовой рабочий день (это не касается сотрудников, выполняющих работу вахтовым методом, и других, у которых применяется суммированный учет рабочего времени). При этом ему не доплачивают за сверхурочную работу.

Четвертое — по Трудовому кодексу работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. Данное право не может быть ограничено работодателем. Небольшое ограничение есть только для вновь принятого работника: для получения ежегодного оплачиваемого отпуска ему необходимо отработать 11 месяцев. В других случаях это право не может быть ограничено.

Пятое — несвоевременная выплата заработной платы. Работодатель должен выплачивать заработную плату в установленные законодательством либо иными нормативными актами сроки. Как правило, зарплату выплачивают ежемесячно или два раза в месяц, если предусмотрена система авансов.

Самое грубое нарушение — это не заключение письменного трудового договора либо необоснованное заключение срочного контракта, так как трудовые отношения между работником и работодателем должны быть закреплены в письменной форме с обязательным подписанием обеими сторонами.

— Ваши ролики набирают миллионы просмотров. С одной стороны, вы поднимаете в них базовые, казалось бы, вопросы. Почему это так популярно? Людям не хватает информации на доступном кыргызском языке?

— В социальных сетях популярны короткие развлекательные ролики. Такой сложный контент, как разъяснение прав, смотреть не особенно интересно, если только в этом кто-то специально не заинтересован.

А когда информация преподносится коротко и ясно, часто с элементами юмора, музыки, позитива и, самое главное, содержит нужную, необходимую, актуальную информацию, то, конечно, такие ролики находят своего зрителя.

И совершенно верно: кыргызскоязычная аудитория из числа работников составляет большинство в нашей стране. В то же время сотрудники отделов кадров, юристы, бухгалтеры, то есть административно-управленческий персонал, свободно владеют и пользуются официальным языком.

Наша цель — продвижение трудового законодательства, соблюдение работодателями и работниками этих норм, обеспечение баланса прав и обязанностей сторон трудовых отношений и достойных условий труда работников. Поэтому все должны иметь равный доступ к информации.

— Как цифровизация и удаленная работа изменили подходы к защите прав? Защищены ли сегодня курьеры, таксисты, фрилансеры?

— Пандемия коронавируса, глобализация капитала, промышленные революции и цифровизация привели к развитию платформенной экономики (курьеры, таксисты и другие), а также к распространению дистанционной, удаленной работы. Нормы о дистанционном характере работы включили в Трудовой кодекс в 2025 году. Но пока отсутствует устоявшаяся практика правового регулирования этой сферы, поэтому на уровне подзаконной нормативной базы есть определенный вакуум. Следовательно, это касается и правовой защищенности таких работников. А в Кыргызстане их более 500 тысяч человек: такси и доставка — 100 тысяч, работающих удаленно — 300 тысяч, фрилансеров — 100 тысяч.

— Насколько эффективна сегодня инспекция труда? Стоит ли работнику сразу идти в суд или есть смысл пытаться решить спор через профсоюзы и инспекцию?

— Инспекция труда — достаточно эффективный и необходимый государственный орган. Единственное — у инспекции недостаточно ресурсов, всего менее 30 сотрудников на всю республику. Необходимо увеличить число государственных инспекторов и финансирование. Во многих странах статус инспекции выше — это отдельная структура, государственный орган при президенте.

Не менее важным органом является профсоюз. Это единственный представительный орган работников в Кыргызстане, который имеет свой отраслевой Закон «О профессиональных союзах», широкую подзаконную нормативную базу и практику применения.

Обращаться сразу в суд мы не рекомендуем. Любой спор лучше разрешить непосредственно с работодателем путем переговоров, то есть погасить его еще на начальной стадии. Это легче сделать с помощью профсоюза, который поможет провести переговоры и разрешить спор мирно и быстро. Это дешевле и проще как для работодателя, так и для работников.

— Сталкиваются ли работники предпенсионного возраста и молодежь с дискриминацией при найме и как это доказать на практике?

— Да, это дискриминация при приеме на работу: устанавливаются возрастные ограничения в квалификационных требованиях, а для молодежи почти всегда опыт работы. Пенсионеров принимают на работу по срочным трудовым договорам, а с работающими пенсионерами зачастую необоснованно перезаключают постоянный договор на временный. После истечения срока договора они просто теряют работу.

— В некоторых странах активно обсуждают четырехдневную рабочую неделю. Насколько наше законодательство и экономика готовы к таким экспериментам с точки зрения сохранения прав на оплату труда?

— Да, в некоторых странах вводят четырехдневную рабочую неделю, поскольку исследования показывают, что сотрудники могут сохранять или даже повышать производительность при меньшем количестве рабочих дней. Дополнительный выходной снижает стресс и выгорание, улучшает баланс между работой и личной жизнью и помогает компаниям удерживать работников.

Это может уменьшить расходы на содержание офисов и снизить экологическую нагрузку за счет меньшего количества поездок на работу. Учитывая технологический прогресс, автоматизацию и цифровизацию, эта инициатива может быть внедрена и в Кыргызстане в ближайшем будущем.