Общество

Школьникам провели экскурсию на новом мусороперерабатывающем заводе Бишкека

Ученики школ № 69 и № 12 посетили мусороперерабатывающий завод. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Экскурсия организована с целью повышения экологической культуры и формирования ответственного отношения к окружающей среде у подрастающего поколения.

Ребятам показали процесс сортировки и переработки отходов, они узнали о современных технологиях утилизации мусора и важности раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Специалисты предприятия подробно рассказали о работе завода, продемонстрировали основные этапы переработки и ответили на вопросы школьников. Особое внимание было уделено вопросам защиты окружающей среды и роли каждого человека в снижении негативного воздействия на природу.
День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
