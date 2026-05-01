Уголовная ответственность за сталкинг: в Кыргызстане разработали законопроект

В Жогорку Кенеше вынесли на общественное обсуждение законопроект, который впервые вводит уголовную ответственность за сталкинг — навязчивое преследование человека.

Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей 190-1. Под сталкингом понимается систематическое преследование, слежка или попытки установить контакт против воли человека, в том числе через интернет.

Согласно проекту, за такие действия предусмотрено:

ограничение свободы или штраф на первом этапе,

до одного года лишения свободы — при отягчающих обстоятельствах,

до пяти лет лишения свободы — за тяжкие случаи, включая преследование детей, беременных женщин или использование служебного положения.

Разработчики отмечают, что в действующем законодательстве отсутствует отдельная норма, охватывающая систематическое преследование, хотя на практике такие случаи нередко предшествуют более тяжким преступлениям.

Законопроект направлен на защиту личной безопасности, частной жизни и психологического благополучия граждан, а также на приведение законодательства в соответствие с международной практикой.