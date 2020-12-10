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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Введение санкций против Матраимова — это оценка работы следственных органов

Введение санкций в отношении экс-заместителя председателя ГТС Райымбека Матраимова можно назвать оценкой работы властей КР по поводу качества проведенного следствия. Таким мнением с 24.kg поделилась глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

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По ее словам, в основу всей этой истории легли журналистские расследования.

«Если все-таки документы, которые обнародовали, прежде, чем включить Райымбека Матраимова в список Магнисткого, исследовали, значит, власти США восприняли это очень серьезно. Скорее всего, они перепроверяют все через свои источники, поэтому дали такую высокую оценку прежде всего работе журналистов, которые провели расследование. Тот факт, что власти Америки больше поверили не выводам наших следственных органов, а журналистам и их доводам, — говорит сам за себя. Это косвенная оценка качества работы следствия», — считает глава правовой клиники «Адилет».

Качество работы правоохранительных органов сейчас вызывает очень много вопросов и не только по этому делу.

Чолпон Джакупова

Она также подчеркнула, что список Магнитского это не страновые санкции, а меры в отношении конкретных физических лиц, их счетов, недвижимости и так далее.

«На самом деле последствия для лиц, которые попали в этот список, могут расширяться. Другие страны будут щепетильно относиться, если человек, попавший под санкции, будет приобретать у них жилье, выполнять банковские операции. Поэтому недооценивать список не стоит. Это очень серьезно», — заключила Чолпон Джакупова.

Напомним, что совместное журналистское расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. 

Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176268/
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