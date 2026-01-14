12:31
Запрет на предметы роскоши. Евросоюз готовит новый пакет санкций против России

ЕС может представить новый пакет санкций против России к 24 февраля. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что Финляндия и Швеция предлагают включить в 20-й пакет санкций запрет на экспорт предметов роскоши в Россию и техническое обслуживание российских нефтяных танкеров, а также сократить квоты ЕС на импорт российских удобрений.

«Товары класса люкс стоимостью выше 300 евро уже запрещены, но многие элитные европейские бренды, включая Gucci, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent, по-прежнему продаются в России, хотя и с большой наценкой. Многие товары реэкспортируются в Россию из Китая, Турции и других третьих стран», — говорится в публикации.

Напомним, в предыдущий санкционный список были включены 21 физическое и 42 юридических лица, а также несколько юридических лиц из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Они подозреваются в содействии обходу ранее введенных ограничений. ЕС запретил им любые транзакции с европейскими контрагентами и доступ к международным платежным системам.

Также были расширены санкции против «теневого флота» из 117 танкеров, перевозящих российскую нефть.
