Общество

Кыргызстан выразил обеспокоенность санкционной политикой Европейского союза

В городе Берлине 11 февраля 2026 года министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев принял участие в министерской встрече в формате «Центральная Азия — Германия». Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, в мероприятии также участвовали главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Федеративной Республики Германия.

Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления диалога в формате «Центральная Азия — Германия» в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Подчеркнуто позитивное развитие отношений между государствами Центральной Азии и Германией за последние три десятилетия и подтверждено намерение и далее укреплять центральноазиатско-германское партнерство на основе общих ценностей и взаимных интересов и продолжать диалог на высоком уровне. Кроме этого, министры выразили удовлетворение активизацией сотрудничества между странами Центральной Азии и Европейским союзом.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул, что страны Центральной Азии, опираясь на принципы добрососедства, диалога и взаимного уважения, достигли значительных успехов в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионе. Это, в свою очередь, создает благоприятные условия для расширения торговли, привлечения инвестиций и реализации крупных совместных региональных проектов. В этом отношении диалоговый формат «Центральная Азия — Германия» становится важной и востребованной площадкой.

Он обратил внимание на актуальность углубления практического и взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как зеленая экономика, цифровизация, транспорт, энергетика, образование и туризм.

Читайте по теме
ЕС предлагает ввести санкции против банков Кыргызстана и другие ограничения

Кроме этого, министр выразил серьезную обеспокоенность кыргызской стороны санкционной политикой Европейского союза, отметив возможные негативные последствия односторонних ограничительных мер на устойчивое социально-экономическое развитие стран Центральной Азии и дальнейшее укрепление торгового, финансового и инвестиционного сотрудничества государств региона с европейскими партнерами.

Он подчеркнул, что Кыргызская Республика строго соблюдает свои международные обязательства, ведет открытый и конструктивный диалог с партнерами в Европейском союзе, направленный на совместное предотвращение рисков, связанных с возможным обходом санкционных ограничений.

В этом контексте он выразил готовность Кыргызской Республики к равному, взаимоуважительному и доверительному партнерству с Европейским союзом и его членами, что позволит достичь больше взаимовыгодных целей в отличие от одностороннего санкционного давления.

Хронология санкционного давления

Из-за подозрений в обходе ограничений против России под санкции ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана.

  • В ноябре 2025 года «Капитал Банк Центральной Азии» и платформа трансграничных расчетов A7 попали под санкции Канады.

  • В октябре 2025-го Евросоюз включил в такие списки два банка КР — «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк».

  • В августе 2025-го под британские ограничения попали кыргызстанские «Капитал Банк» и криптовалютные биржи Grinex (ранее это сделали США) и Meer.

  • В феврале 2025-го под ограничения Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список США.

  • Первые санкции против нескольких частных компаний из КР в июне 2024 года ввели США и Великобритания.

Кыргызстан неоднократно заявлял о необоснованности санкций против банков. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН в 2025 году раскритиковал Запад за санкции в отношении республики. Он назвал необоснованные санкции как вмешательство во внутренние дела страны и давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361655/
