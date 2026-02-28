Трамп заявил, что США хотят отмены санкций, введенных ранее против России

Соединенные Штаты хотят отмены санкций в отношении России при урегулировании конфликта в Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы ТАСС на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Техас.

«Я бы очень хотел обеспечить постепенную отмену санкций», — сказал он, комментируя просьбу уточнить, стремится ли Белый дом к отмене рестрикций против Москвы и расширению торгово-экономических связей России и США.

При этом Дональд Трамп заверил, что добивается скорейшего преодоления конфликта в Украине. «И я бы хотел, чтобы это завершилось быстро», — добавил он.

Лидер Соединенных Штатов сказал: «Я бы хотел завершения этой войны. Я говорил с президентом России Владимиром Путиным. Я бы хотел видеть завершение этой войны».

При этом он не пояснил, имеется ли в виду какой-то новый контакт на высшем уровне.