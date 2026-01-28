17:45
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Экономика

Казахстан обратился к США за разрешением выкупить доли «Лукойла»

Казахстан подал официальную заявку властям Соединенных Штатов на приобретение долей российской компании «Лукойл» в энергетических проектах страны. Об этом сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, передает Reuters.

По его словам, правительство направило письмо в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое в рамках санкционного режима должно одобрить возможную сделку.

Речь идет о долях «Лукойла» в крупных нефтегазовых проектах Казахстана — на месторождениях Карачаганак и Тенгиз, а также в Каспийском трубопроводном консорциуме, через который экспортируется основная часть казахстанской нефти.

Ерлан Аккенженов отметил, что республика обладает преимущественным правом на выкуп этих активов в соответствии с национальным законодательством.

Reuters напоминает, что в рамках санкций Соединенных Штатов «Лукойл» обязан реализовать свои зарубежные активы до 28 февраля.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359645/
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Испания выдала Казахстану бывшего сотрудника таможни, сбежавшего три года назад
В Казахстане пройдут Дни кыргызского кино
Казахстан присоединился к Протоколу ООН по проблемам воды и здоровья
В Казахстане снова будет введена должность вице-президента страны
В Казахстане предлагают штрафовать за контент с ИИ без маркировки
Запретить продажу алкоголя после 20.00 предлагают в Казахстане
Запрет на предметы роскоши. Евросоюз готовит новый пакет санкций против России
В Черном море атакованы два нефтяных танкера, работающих на Казахстан
Казахстан готовится к водному кризису: озвучен худший сценарий на сезон
Муфтият Казахстана признал дипфейки недопустимыми по шариату
Популярные новости
Рубль, евро и&nbsp;тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;января Рубль, евро и тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на 26 января
БЧК бетонируют: проект за&nbsp;37&nbsp;миллионов евро снизит потери воды в&nbsp;два раза БЧК бетонируют: проект за 37 миллионов евро снизит потери воды в два раза
ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур
Сом ослаб и&nbsp;подешевел сразу ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;27&nbsp;января Сом ослаб и подешевел сразу ко всем основным валютам. Курс на 27 января
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
28 января, среда
17:30
Заводы рядом с домами? Новый законопроект допускает принудительный снос Заводы рядом с домами? Новый законопроект допускает при...
17:20
Казахстан обратился к США за разрешением выкупить доли «Лукойла»
17:06
Медиаплатформа обратилась в Верховный суд по делу Махабат Тажибек кызы
17:01
У мэрии Бишкека построят новое административное здание с подземной парковкой
16:44
В Бишкеке под снос попадают около 400 объектов вдоль улицы Профсоюзной