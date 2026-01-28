Казахстан обратился к США за разрешением выкупить доли «Лукойла»

Казахстан подал официальную заявку властям Соединенных Штатов на приобретение долей российской компании «Лукойл» в энергетических проектах страны. Об этом сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, передает Reuters.

По его словам, правительство направило письмо в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое в рамках санкционного режима должно одобрить возможную сделку.

Речь идет о долях «Лукойла» в крупных нефтегазовых проектах Казахстана — на месторождениях Карачаганак и Тенгиз, а также в Каспийском трубопроводном консорциуме, через который экспортируется основная часть казахстанской нефти.

Ерлан Аккенженов отметил, что республика обладает преимущественным правом на выкуп этих активов в соответствии с национальным законодательством.

Reuters напоминает, что в рамках санкций Соединенных Штатов «Лукойл» обязан реализовать свои зарубежные активы до 28 февраля.