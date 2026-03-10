Угроза мирового энергокризиса. США сняли часть санкций с некоторых стран

США сняли часть санкций против нефтяной отрасли ряда стран для контроля цен. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы снимаем ряд санкций, касающихся нефти, для снижения цен. У нас есть санкции в отношении некоторых стран, и мы собираемся их снять до тех пор, пока ситуация не наладится», — сказал он.

При этом Трамп не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Напомним, нефть Brent вчера утром торговалась на уровне $119,36 за баррель (+28,77 процента). А цена газа на бирже в Европе 9 марта на открытии торгов впервые с января 2023 года превысила $800 за 1 тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что несколько нефтехранилищ в Иране подверглись атакам со стороны Израиля. Также государственная нефтегазовая компания Бахрейна Bapco Energies объявила форс-мажор из-за ситуации в регионе, в том числе в связи с недавним ударом по одному из энергоблоков дочернего нефтеперерабатывающего завода.

После ответных иранских ударов Катар также прекратил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе. QatarEnergy остановила производство СПГ после ударов по объектам в промышленных городах Рас-Лаффане и Месаиде. В компании заявили, что атаки затронули действующие производственные мощности. QatarEnergy является крупнейшим в мире производителем СПГ, обеспечивая почти 20 процентов мирового производства.