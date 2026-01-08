15:21
Власть

Дональд Трамп выступил за принятие новых санкций против России — СМИ

Президент США дал «зеленый свет» законопроекту об усилении санкций против России. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Фото АР. Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм

По его словам, Дональд Трамп позволит продвигать в Конгрессе двухпартийный законопроект о санкциях против стран, ведущих бизнес с Россией. Голосование по нему может состояться уже на следующей неделе.

Он добавил, что глава Белого дома призвал Сенат продвинуть проект о «сокрушительных» санкциях против России и уточнил, что соответствующую просьбу Трамп озвучил лидеру республиканцев в Сенате Джону Туну во время игры в гольф.

Линдси Грэм подчеркнул, что принятие документа необходимо для создания «рычагов влияния» на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
