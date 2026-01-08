Президент США дал «зеленый свет» законопроекту об усилении санкций против России. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.
По его словам, Дональд Трамп позволит продвигать в Конгрессе двухпартийный законопроект о санкциях против стран, ведущих бизнес с Россией. Голосование по нему может состояться уже на следующей неделе.
Он добавил, что глава Белого дома призвал Сенат продвинуть проект о «сокрушительных» санкциях против России и уточнил, что соответствующую просьбу Трамп озвучил лидеру республиканцев в Сенате Джону Туну во время игры в гольф.
Линдси Грэм подчеркнул, что принятие документа необходимо для создания «рычагов влияния» на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.