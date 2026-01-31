11:32
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Экономика

ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ

Евросоюз планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, в рамках обсуждаемого сейчас нового пакета санкций против России ЕС хочет впервые применить механизм противодействия якобы обходу санкций для ряда оборудования, экспортируемого в Кыргызстан.

Администрация президента: Санкции против банков КР основаны на неверных выводах

Речь о запрете экспорта в республику машинных станков и некоторого радиооборудования, утверждает агентство.

Евросоюз планирует принять очередной пакет санкций против РФ 24 февраля 2026 года, к четвертой годовщине начала боевых действий на Украине. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Из-за подозрений в обходе ограничений против России под санкции ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана. Так, в октябре 2025-го Евросоюз включил в санкционные списки два банка — «Толубай» и Евразийский сберегательный банк. В феврале 2025-го в санкционный список Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список США. Также под ограничениями находятся несколько компаний из КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360059/
просмотров: 558
Рубль и евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на 30 января
ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур
Рубль вновь дорожает, евро и юань бьют рекорды по цене. Курс валют на 29 января
Китай заинтересован в строительстве в КР завода по сборке сельхозтехники
«Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
