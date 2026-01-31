ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ

Евросоюз планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, в рамках обсуждаемого сейчас нового пакета санкций против России ЕС хочет впервые применить механизм противодействия якобы обходу санкций для ряда оборудования, экспортируемого в Кыргызстан.

Речь о запрете экспорта в республику машинных станков и некоторого радиооборудования, утверждает агентство.

Евросоюз планирует принять очередной пакет санкций против РФ 24 февраля 2026 года, к четвертой годовщине начала боевых действий на Украине. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Из-за подозрений в обходе ограничений против России под санкции ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана. Так, в октябре 2025-го Евросоюз включил в санкционные списки два банка — «Толубай» и Евразийский сберегательный банк. В феврале 2025-го в санкционный список Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список США. Также под ограничениями находятся несколько компаний из КР.