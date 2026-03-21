Угроза мирового энергокризиса. Минфин США на месяц снял санкции с иранской нефти

Министерство финансов США на месяц сняло санкции с иранской нефти. Об этом указано в генеральной лицензии, выпущенной ведомством.

Уточняется, что Соединенные Штаты на 30 дней, до 19 апреля, отменили ограничения на покупку и продажу нефти и нефтепродуктов из Ирана, если они были отгружены и находились в пути по состоянию на 20 марта.

По оценке министра финансов США Скотта Бессента, это позволит вывести на мировые рынки около 140 миллионов баррелей нефти. Это должно отчасти купировать дефицит и способствовать снижению цен, значительно выросших в результате блокирования Тегераном коммерческого судоходства в Ормузском проливе из-за войны Америки и Израиля против Ирана, которая продолжается уже четвертую неделю.

Главным покупателем иранской нефти до начала войны был Китай.

Напомним, ранее аналогичное временное ослабление санкций введено США в отношении российской нефти.