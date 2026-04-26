Евросоюз ввел санкции против двух компаний из Узбекистана

Европейский союз в рамках 20-го пакета санкций против России включил в список 120 физических лиц и 16 организаций из третьих стран. Среди них оказались не только субъекты из Кыргызстана, а также бизнес и производство из других государств региона.

Как указано на сайте Европейского совета, под санкции попали два предприятия из Узбекистана — Ферганский химический завод (Farg‘ona Kimyo Zavodi) и предприятие Raw Materials Cellulose (Джизакская область).

Согласно обоснованию ЕС, Farg‘ona Kimyo Zavodi (создан в 2012 году в Фергане) производит хлопковую целлюлозу и, по данным европейской стороны, поставлял продукцию на предприятия в России, включая Пермский пороховой завод и Казанский государственный пороховой завод. В документе отмечается, что эта продукция могла использоваться для производства военной продукции.

Аналогичные претензии указаны в отношении Raw Materials Cellulose, зарегистрированной в 2022 году в Джизакской области. В ЕС заявляют, что компания поставляла хлопковую целлюлозу российским предприятиям военно-промышленного комплекса, включая Тамбовский пороховой завод.

Узбекистан ежегодно производит около 1,1 миллиона тонн хлопкового волокна. Его покупателями традиционно выступали Китай, Турция, Россия.