Доходы России от экспорта нефти упали до минимума с февраля 2022 года

Доходы России от экспорта нефти снизились до минимального уровня с февраля 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, на прошлой неделе выручка от нефтяного экспорта составила около $959 миллионов, что примерно на $500 миллионов меньше, чем в начале октября.

Основной причиной падения доходов аналитики называют резкое увеличение скидок на российскую нефть сорта Urals из-за санкционных ограничений. Если ранее дисконт к эталонному сорту Brent составлял 5 -15 процентов, то в настоящее время он достигает порядка 50 процентов.

Отмечается, что снижение цен и доходов происходит на фоне ограниченного доступа России к традиционным рынкам сбыта и роста издержек на логистику.