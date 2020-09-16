Ни масок, ни дистанции. Партии проводят агитацию, игнорируя требования Минздрава

Выборы депутатов парламента Кыргызстана состоятся 4 октября. Агитационная кампания в самом разгаре. Кандидаты, несмотря на запрет массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, колесят по регионам и публикуют в соцсетях фото- и видеоотчеты.

24.kg разбиралось, как политорганизации соблюдают санитарные и эпидемиологические требования во время встреч с избирателями.



ЦИК рекомендует, партии игнорируют

ЦИК рекомендовал всем участникам выборной гонки-2020 отказаться от стадионов, организации концертов и массовых собраний. Партиям посоветовали проводить агитацию в режиме онлайн. Для этого разработан специальный информационный ресурс «Талапкер», где опубликована вся информация о политобъединениях, в том числе программы и списки кандидатов. Последним обещали увеличить бесплатное эфирное время на телевидении и радио для проведения дебатов и круглых столов.

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Однако рекомендации Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов партии дружно проигнорировали. Онлайн-агитацию проводят только «Реформа» и Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов.

Представители «Реформы» ведут прямые эфиры и размещают публикации в социальных сетях. Они ходят по улицам городов и сел с плакатами и громкоговорителем, рассказывая о себе.

В штабе объяснили, что проводят агитацию в новом формате вовсе не из-за пандемии коронавируса, а из-за отсутствия денег на баннеры и оплату пиар-материалов.

«У политорганизации ограниченные ресурсы. Поэтому мы пошли на Ошский рынок, чтобы провести информирование населения, ведь мы не висим на баннерах», — рассказала член «Реформы» Инна Аксенова во время прямого эфира.

В Twitter партия все же опубликовала фото со встречи с кыргызстанцами: и кандидаты, и избиратели без масок, социальная дистанция не соблюдается.

Фото партии Реформа. Встреча с жителями регионов

Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов не публикует фотографии со встреч. На своих официальных страницах в соцсетях политобъединение разместило программу и выдержки из выступлений кандидатов. Недавно представители партии провели автопробег.



Маски для галочки

Кандидаты от партии «Ата Мекен» ездят по регионам. Судя по их страничкам в социальных сетях, они посетили Иссык-Кульскую, Таласскую и Чуйскую области. На встречах собираются сотни людей. На большинстве фотографий избиратели сидят в масках, но не соблюдают дистанцию. На некоторых снимках и кандидаты, и пришедшие с ними на встречу полностью пренебрегают санитарными требованиями. На всех групповых фото люди без масок.

С жителями Нарына и Иссык-Куля встретились и кандидаты от партии «Бир Бол», о чем тоже сообщили в соцсетях. На фото видно, что встречи проходят не только на открытом воздухе, но и в залах, кафе и ресторанах. Претенденты и избиратели обнимаются, жмут друг другу руки, и почти никто не носит маски.

Опубликовали видео и представители партии «Биримдик». В ходе агитации в Оше кандидаты и избиратели не соблюдают санитарные нормы. На кадрах много пожилых людей, они, напомним, находятся в группе риска.

Массовые встречи с избирателями в помещениях проводят и члены партии «Кыргызстан». Как и на съезде, кандидаты от этого политобъединения игнорировали требование носить маски, так и сейчас. Правило соблюдения социальной дистанции нарушено. Фотографии с собраний в Ошской области тому доказательство.

Кандидаты от партии «Мекен Ынтымагы» провели встречи с жителями Таласа на летней площадке одного из ресторанов. Все пришедшие без масок, дистанцию не соблюдают. На групповых фотографиях избиратели и сами члены политорганизации без масок.

На встречах кандидатов в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» некоторые избиратели сидят в масках. Но большинство игнорирует требование. Сами претенденты также не носят респираторы. На фотографиях с избирателями позируют без защитных средств.

Массовые встречи в ресторанах

Представители партии «Ордо» на встрече с жителями Иссык-Атинского района на опубликованных групповых фотографиях без масок. Социальная дистанция не соблюдена.





В партии сыновей бывшего президента Алмазбека Атамбаева «Социал-демократы» заявили, что соблюдают все предписания врачей по профилактике заражения коронавирусной инфекции. В подтверждение тому опубликовали фото, где приходящим на встречу дезинфицируют руки. Почти у всех есть медицинские маски. Но условия для социальной дистанции не обеспечены. Фотоотчет, очевидно, подготовлен для публичного размещения. Потому что незадолго до этого СДК опубликовала фотографию, где более 40 ее членов позируют у памятника Манасу без соблюдения санитарных норм.

Партия «Ыйман нуру» первый день агитации провела на территории мемориала «Ата-Бейит». На фото лидер Нуржигит Кадырбеков держит респиратор в руках.

Политорганизация также проводит встречи с избирателями в ресторанах, актовых залах и на улице. У большинства собравшихся отсутствуют маски. Социальная дистанция не соблюдается.

Кандидаты от партии «Республика» для встречи с избирателями установили шатры, поставили столы с угощениями и собрали сотни людей. При этом организаторы не позаботились о соблюдении дистанции между гостями, не обеспечили их средствами индивидуальной защиты.

Нарушают санитарные нормы и кандидаты от партии «Чон казат». На собраниях отмечается массовое скопление людей без масок, никто не соблюдает дистанцию.

Все нипочем

Представители партии «Мекенчил» также игнорируют рекомендации ЦИК. Социальную ответственность не проявляют ни избиратели, ни кандидаты.

Кандидаты от партии «Замандаш» уже встретились с жителями Ошской, Нарынской и Чуйской областей. Представители политобъединения тоже решили провести собрание в ресторане. Но в помещении не соблюли санитарные правила. В основном люди без масок, как и сами представители партии.

Партия «Бутун Кыргызстан» из-за скандала со списком кандидатов зарегистрировалась на выборы только 9 сентября. Представители политорганизации еще не публиковали фотографии со встреч с избирателями. Но во время разбирательств в суде поддержать партию пришли десятки сторонников. Они устроили митинг у здания административного суда. В масках тогда были единицы, в основном все пришли без защитных средств.

Тем временем правительство продолжает штрафовать бизнес за нарушение карантинных мер. Деятельность многих учебных, культурных, развлекательных заведений до сих пор не возобновлена.

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Анализ, который кыргызстанские ученые провели совместно с коллегами из Оксфордского университета, показал, что нужно быть готовыми ко второму пику заражения коронавирусом, который прогнозируется на октябрь.

«Из-за того, что по времени он совпадет с сезоном ОРВИ и гриппа, протекать болезнь может еще тяжелее», — убеждены специалисты.

Нарушая требования Минздрава и рекомендации Центризбиркома, партии, игнорирующие их, могут спровоцировать новую вспышку COVID-19.