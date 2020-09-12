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Общество

За повторное нарушение общепитом саннорм введена уголовная ответственность

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в Бишкеке усилен контроль за деятельностью точек общественного питания. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее информации, вице-мэр Бишкека Азиз Алымкулов подписал приказ, согласно которому за первое нарушение санитарных норм кафе, ресторанам и тойкана грозит штраф и предупреждение, а уже во второй раз за такое же нарушение — штраф и возбуждение уголовного дела.

Отмечается, что главы районных акимиатов, Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека, Санитарно-экологическая инспекция усилят работу по контролю за деятельностью точек общественного питания, в том числе кафе и ресторанов. При повторном выявлении фактов несоблюдения ограничений в период действия ЧС (карантина) материалы будут передаваться в ГУВД столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164917/
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