Выборы-2020. Премьер-министр просит партии соблюдать санитарные нормы на съездах

Политические партии, которые проводят съезды, должны ответственно подходить к санитарным нормам. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, политобъединения должны проветривать помещения, в которых проводят съезды, и не собирать больше положенного количества людей.

«Между тем для онлайн съездов никаких ограничений нет. Партии должны знать, что долгое нахождение в одном помещении создает условия для заражения. Политические партии должны быть ответственными и соблюдать санитарные нормы», — сказал Кубатбек Боронов.

Напомним, агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.