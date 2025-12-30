15:47
Штрафы за срыв агитации хотят увеличить до 10 тысяч и 20 тысяч сомов

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев вынес на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях, предусматривающий ответственность за воспрепятствование законной предвыборной агитации.

Документом предлагается дополнить статью 65 новыми нормами. В частности, за воспрепятствование законной агитации для физических лиц предлагают установить штраф в размере 100 расчетных показателей, что составляет 10 тысяч сомов.

Более строгая ответственность предусмотрена для лиц, обладающих административным ресурсом. Если нарушения допускают руководители товариществ собственников жилья, органов территориального общественного самоуправления или управляющих компаний, штраф предлагается установить в размере 200 расчетных показателей, или 20 тысяч сомов.

В справке-обосновании отмечается, что инициатива направлена на предотвращение злоупотреблений во время избирательных кампаний. 

По словам депутата, на практике отдельные председатели ТСЖ, квартальные и домкомы продолжают негласно поддерживать отдельных кандидатов, запрещая другим размещать агитационные материалы или проводить встречи с избирателями.

Кроме того, законопроект учитывает случаи, когда законной агитации препятствуют обычные граждане — путем срыва собраний, создания провокаций и давления на агитаторов.

Отмечается, что принятие законопроекта не потребует дополнительного финансирования из бюджета и не повлечет негативных социальных или правовых последствий. Проект размещен на официальном сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.
