Власть
Сюжет: Выборы-2025

Выборы в ЖК. В бюджет поступило 147 миллионов сомов в виде избирательного взноса

В Кыргызстане 507 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша внесли избирательный взнос. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, в республиканский бюджет поступило более 147 миллионов сомов.

Избирательный взнос, напомним, составляет 300 тысяч сомов и является невозвратным.

«Законодательство дает возможность кандидатам собрать 20 миллионов сомов, в том числе из личных средств — до 10 миллионов, остальную сумму — от физических или юридических лиц, нанять до 1 тысячи агитаторов, но есть право и не нанимать вообще никого. Все люди разные, поэтому государство создает равные условия, чтобы богатенький претендент не потратил 50 миллионов, а только 20 миллионов. Некоторые вне кассы попытаются, наверное, потратить. Если это выявится, то это приведет к отмене регистрации кандидата», — предупредил Узарбек Жылкыбаев.

Напомним, сегодня в Кыргызстане официально началась предвыборная агитация к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша. Этот период продлится 20 дней — с 10 по 29 ноября. По закону он прекращается за сутки до голосования, в день так называемой тишины.

Всего зарегистрировано 467 кандидатов.
