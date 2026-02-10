11:38
Власть

Президент подписал закон: детям окончательно запретили участвовать в агитации

Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон, вносящий изменения в Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики». Документ уточняет правила участия несовершеннолетних в агитации и ужесточает требования к предвыборным материалам.

Согласно подписанным поправкам, из статьи 22 исключена прежняя формулировка о лицах младше 18 лет. Вместо нее введен новый пункт, который прямо запрещает несовершеннолетним проводить агитацию, а также распространять или выпускать агитационные материалы.

При этом уточняется, что кандидаты сохраняют право использовать собственные фотографии и видеозаписи любого возраста, включая детские снимки. Кроме того, кандидат не несет ответственности за нахождение несовершеннолетних на встречах с избирателями, если их присутствие не связано с агитационной деятельностью.
