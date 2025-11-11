ЦИК оштрафовала двух кандидатов за нарушение правил агитации

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов сегодня рассмотрела случаи нарушений правил предвыборной агитации и приняла решения о штрафах в отношении двух кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, по результатам мониторинга социальных сетей рабочая группа по вопросам информирования избирателей выявила, что кандидат по избирательному округу № 21 (Ленинский район Бишкека) Чингиз Айдарбеков размещал в Facebook фото- и видеоматериалы, нарушающие условия агитации.

Кроме того, в отношении кандидата по округу № 25 (Кант, Иссык-Атинский район Чуйской области) Торокана Жунусбекова информацию о нарушении предоставил Иссык-Атинский РОВД.

По данным милиции, он проводил агитацию в мечети, что запрещено законом.

Рабочая группа предложила применить к обоим кандидатам меры ответственности. Центризбирком поручил уполномоченному должностному лицу составить протоколы об административных правонарушениях и наложить штрафы в размере 75 расчетных показателей (7,5 тысячи сомов) каждому.