ЦИК оштрафовала кандидатов, СМИ и граждан за агитацию и фейки

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрела несколько случаев нарушений правил информирования избирателей и предвыборной агитации. Основанием стали материалы, выявленные рабочей группой по мониторингу соцсетей и СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. 

В одном из эпизодов рабочая группа установила, что на странице пользователя Nursultan Bakyt в соцсети Threads размещены фото и видео, свидетельствующие о нарушении правил агитации кандидатом по округу № 22 Болотом Ибрагимовым. По решению комиссии представитель ОсОО «Аирсен» Рима Шаршенова будет привлечена к ответственности и оштрафована на 7 тысяч 500 сомов в соответствии со статьей 65 Кодекса о правонарушениях.

Центризбирком также рассмотрел заявление представителя кандидата по округу № 28 Рахат Жунушбаевой. В газете «Азия Ньюс», на сайте «Арыба» и в публикациях пользователей Айки Муратовой и Бакмурата Токтогулова размещены материалы, порочащие честь и достоинство претендента. Комиссия поддержала рекомендации рабочей группы и наложила штраф на «Азия Ньюс» и «Арыба» в размере 17 тысяч 500 сомов, а также на двух пользователей соцсетей — по 12 тысяч 500 сомов.

Кроме того, ЦИК привлекла к ответственности кандидата по округу № 10 Суйунбека Омурзакова. Мониторинг соцсетей выявил, что опубликованные пользователем Махмудом Абдубалиевым фото и видео подтверждают нарушение им правил агитации. Комиссия постановила оштрафовать Омурзакова на 75 расчетных показателей (7,5 тысячи сомов). Сам претендент является действующим депутатом Жогорку Кенеша. 

В избирательной комиссии отметили, что все решения приняты в соответствии с нормами конституционных законов «О выборах» и «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов», а также со статьями Кодекса о правонарушениях. 
