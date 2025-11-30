За время агитации команды кандидатов в депутаты оштрафовали на 436 тысяч сомов

За время агитации 29 субъектов избирательного процесса оштрафованы на 436,5 тысячи сомов. Об этом сообщил на брифинге член ЦИК Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, в рабочую группу Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов до 30 ноября поступило 36 обращений, жалоб и заявлений от участников избирательного процесса.

В том числе напрямую в ЦИК поступило 15 заявлений, через окружные комиссии — 9, через координационную группу оперативного реагирования (КГОР) — 12.

При этом 20 заявлений касались нарушений правил агитации, 5 — возможного подкупа голосов, 2 — применения админресурса, 6 — клеветы и распространения ложных сведений о кандидатах.

Больше всего заявлений поступило из Чуйской (9) и Баткенской областей (8), Бишкека (6) и Иссык-Кульской области (5).

«В целом за время агитации 29 субъектов избирательного процесса (кандидатов, представители кандидатов и третьи стороны) оштрафованы на общую сумму 436,5 тысячи сомов. Размер штрафов разный — в основном 7,5 тысячи сомов, в некоторых случаях (за клевету) — 12,5 тысячи и так далее», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша начались сегодня в 8.00 по бишкекскому времени. Всего в списке избирателей 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина.

В республике открыты 2 тысячи 492 избирательных участка. Еще 100 участков работают за рубежом.

Голосование продлится до 20.00. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.