11:31
USD 78.73
EUR 92.97
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Возле здания суда митингуют сторонники партии «Бутун Кыргызстан»

У здания административного суда Бишкека вновь собрались сторонники партии «Бутун Кыргызстан». 

Сегодня продолжается рассмотрение жалобы партии на решение ЦИК об отказе в регистрации. Собравшиеся требуют суд отменить решение Центризбиркома. 

Участники акции протеста заняли тротуар, на территорию суда их не пустили. Здание оцеплено сотрудниками милиции.

Напомним, что большинство членов Центризбиркома проголосовали против регистрации «Бутун Кыргызстана».

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать партии «Бутун Кыргызстан» в регистрации на основании того, что лидер политобъединения Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164542/
просмотров: 442
Версия для печати
Популярные новости
Блогер Илья Варламов возмущен, что кандидат в&nbsp;депутаты использовал его для пиара Блогер Илья Варламов возмущен, что кандидат в депутаты использовал его для пиара
Мучение, а&nbsp;не&nbsp;учение. Родители просят вернуть детей в&nbsp;школы Мучение, а не учение. Родители просят вернуть детей в школы
Поборы в&nbsp;школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются Поборы в школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются
Азиз Суракматов объяснил, почему в&nbsp;Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19 Азиз Суракматов объяснил, почему в Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19
Бизнес
MegaCom увеличил мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;во&nbsp;всех областях Кыргызстана MegaCom увеличил мощность и охват сети 4G во всех областях Кыргызстана
Как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; с&nbsp;баланса телефона через &laquo;О!Деньги&raquo; Как пополнить карту «Тулпар» с баланса телефона через «О!Деньги»
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
9 сентября, среда
11:27
Волонтеров, отвозивших тяжелобольных в стационары, заставляют оплачивать штрафы Волонтеров, отвозивших тяжелобольных в стационары, заст...
11:24
В Кыргызстане еще у одного медика выявили коронавирус
11:24
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 178 человек
11:22
В Кыргызстане за последние сутки от коронавируса скончался один человек
11:21
В КР выявили 87 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего 44 613