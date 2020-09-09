Выборы-2020. Возле здания суда митингуют сторонники партии «Бутун Кыргызстан»

У здания административного суда Бишкека вновь собрались сторонники партии «Бутун Кыргызстан».

Сегодня продолжается рассмотрение жалобы партии на решение ЦИК об отказе в регистрации. Собравшиеся требуют суд отменить решение Центризбиркома.

Участники акции протеста заняли тротуар, на территорию суда их не пустили. Здание оцеплено сотрудниками милиции.









Напомним, что большинство членов Центризбиркома проголосовали против регистрации «Бутун Кыргызстана».

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать партии «Бутун Кыргызстан» в регистрации на основании того, что лидер политобъединения Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.