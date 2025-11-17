20:41
ЦИК оштрафовала трех кандидатов в депутаты ЖК. Нарушили правила агитации

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрела вопрос о нарушении кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша условий предвыборной агитации. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По ее данным, за нарушение условий предвыборной агитации административный штраф назначен кандидатам по многомандатным избирательным округам № 12 Нуркан Койчумановой, № 24 Жумабеку Салымбекову и № 24 Казыбеку Эргешову.

«На странице Койчумановой в Facebook опубликована информация с нарушением условий предвыборной агитации. Салымбеков опубликовал в WhatsApp агитационный баннер, вывешенный на одном из спорткомплексов. Доверенное лицо Эргешова в WhatsАpp группе распространил сообщение о том, что по инициативе кандидата мэрия Бишкека провела реконструкцию и освещение детской площадки, проложила канализационные трубы. По словам доверенного лица, он не знал, что нарушает условия предвыборной агитации, и позже удалил сообщение в группе», — говорится в сообщении.

Нарушителей оштрафовали на 7,5 тысячи сомов каждого.
