Выборы-2020. Доверенный, швея, рыбак, грубиян. Кто еще в списке «Республики»

ЦИК зарегистрировала 15 партий для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша. 4 сентября в Кыргызстане стартовала агитационная кампания.

Одной из первых избирательная комиссия зарегистрировала «Республику». Все документы политорганизация сдала вовремя и в полном объеме.

24.kg изучило список «Республики». В нем 153 человека.

Первым идет депутат Мирлан Жеенчороев. Он входил в состав комиссии по расследованию убийства бизнесмена Айеркена Саймаити. Потом вышел из нее, заметив, что члены комиссии не смогут достичь результатов, для которых она создавалась.

Критиковал инициатора законопроекта «О манипулировании информацией» Гульшат Асылбаеву, заявив, что страна нуждается в люстрации подхалимов.

Фото из интернета. Узарбек Жылкыбаев

Под № 2 бывший полпред правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев. Работал в должности с 25 июля 2018 года. В августе 2020-го пост покинул, чтобы идти на выборы.

Узарбек Жылкыбаев — двоюродный брат бывшего главы Министерства государственной безопасности (ныне ГКНБ) Калыка Иманкулова.

Его брат Толубай (больше известен по прозвищу Толи) числится в Иссык-Кульской области как член ОПГ Камчи Кольбаева. Находился в розыске за участие в похищении директора конезавода.

№ 3 в списке Назарали Арипов, бывший член Центризбиркома. В мае против него на митинг вышли жители села Маевка. Они заявляли, что Арипов отобрал у фермеров землю и мешает работать. Сам чиновник ситуацию никак не прокомментировал.

Фото Sputnik. Алтынай Омурбекова

На 4-м месте бывший вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова. Работала в должности с апреля 2018-го.

Когда в Китае зафиксировали вспышку коронавируса, и мир стал готовиться к худшему, Алтынай Омурбекова бодро заявляла, что в Кыргызстане не будет проблем с продовольствием, школы не закроют на карантин, призывала не паниковать.

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В прошлом году ее сестре Асель Омурбековой предъявили обвинение в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями служащими коммерческих или иных организаций.

В списке много нардепов, перекочевавших из других политобъединений. На 5-й строчке бывший депутат от партии «Онугуу-Прогресс» Алтынбек Жунус уулу. Он три года скрывал от Кадровой и Налоговой служб строительный бизнес — компанию «НарынТехСтрой», которой владеет с бывшими однопартийцами.

В 2017-м Алтынбек Жунус уулу не сдал декларацию о доходах.

Только в последнем отчете он, наконец, указал, что передал 33 процента доли в «НарынТехСтрой» в доверительное управление. Народный избранник был инициатором поправок в Жилищный кодекс — предлагал разрешить сдавать квартиры посуточно.

На 6-й позиции депутат Кенжебек Бокоев. В октябре 2010 года также по списку «Республики» избран членом Жогорку Кенеша пятого созыва. В октябре 2015-го по списку партии «Республика — Ата Журт» снова стал нардепом.

№ 7 Туйгунаалы Абдраимов — бывший полпред правительства в Чуйской области. Оскандалился после отказа комментировать межнациональный конфликт в селе Орок журналистке и унизил ее.

Чиновник сказал, что ему не нравится лицо работницы СМИ.

«Журналисты так достали народ! Не все, некоторые. На мой взгляд, нужно тщательно отбирать корреспондентов», — продолжал грубить Туйгунаалы Абдраимов.

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Активисты и журналисты запустили акцию протеста с хештегом #Абдраимовкетсин. Медиаэксперты отметили, что своим поведением чиновник нарушил не только этику госслужащего, но и другие нормы законов. Его отправили в отставку.

Дважды депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Гульнара Молдобаева на 8-й строчке. На заседании постоянной комиссии БГК предложила отстранить от должности главу МП «Городские парки» Каличу Умуралиеву на время следствия. ГКНБ подозревал последнюю в коммерческом подкупе. Занимает должность заместителя гендиректора по инвестиционно-финансовым вопросам компании «Бишкеккурулуш».

Под № 9 Аккулу Бердиев. Возглавляет ОсОО «Север — Юг Ойл», которое занимается оптовой торговлей авиационного и автомобильного топлива.

В 2013 году ГКНБ выявил факт нарушения налогового законодательства фирмой будущего кандидата.

Она не исполняла требования закона при доставке 127 тонн ГСМ стоимостью 4 миллиона сомов в приграничный с Таджикистаном район Баткенской области.

В списке республиканцев под № 106 идет юрист этой же компании Нуризат Туйгунбек кызы.

Замыкает первую десятку претендентов Чынгыз Таалайбек уулу. Нигде не работает. О нем ничего неизвестно. СМИ сообщают, что он связан с кримавторитетом Уланом Токтосуновым по кличке Сакал.

Чынгыз Таалайбек уулу якобы является его доверенным. Еще пишут, что он выполняет мелкие поручения Омурбека Бабанова.

Под № 29 Ильгиз Сарылдык уулу —директор форелевого хозяйства «Тянь-Шань Форель». Является председателем Центральноазиатской федерации бирманского бокса.

Рыскул Бактыбаев, бывший заместитель генерального прокурора, ныне адвокат, на 37-й строчке. СМИ писали о его теплых отношениях с братом Курманбека Бакиева Акматом.

Ранее юрист Икрамидин Айткулов рассказывал: его клиент просидел в тюрьме только за то, что отказался выполнять указания Акмата Бакиева. Гособвинителем по этому делу выступал именно Рыскул Бактыбаев. Он также был обвинителем по делу об апрельских событиях 2010 года, когда судили сотрудников спецподразделения «Альфы» ГКНБ и СГО.

Фото 24.kg. Абдурахман Муртазалиев

№ 48 в списке чемпион мира по грэпплингу Абдурахман Муртазалиев. Изначально планировал баллотироваться от партии «Мекеним Кыргызстан», но в самый последний момент выбрал «Республику».

Под № 63 помощник нардепа Руслана Казакбаева Дайан Белек. Народный избранник подверг ее критике за то, что она участвовала в митинге #REакция 25 ноября 2019-го.

Депутат посчитал неправильным участие помощника в акции в рабочее время.

Кенжебек Абдырахманов, бывший помощник депутата парламента Кубанычбека Жумалиева, идет под № 110. Он является директором ОсОО «Кум-Кен», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Учитель математики из села Тамчи Иссык-Кульской области Нурдан Эшимканов баллотируется в депутаты под № 126. Занял первое место в конкурсе «Цифровая педагогика», объявленном Министерством образования.

Эркина Касымова на 129-й строчке. Из открытых источников известно, что она работает швеей.

Ведущий специалист отдела документирования населения и архивного дела Усеин Касмалиев находится на 145-й строчке. В январе, когда он работал замдиректора госучреждения «Унаа», получил строгий выговор. По заключению ГРС были факты торговли должностями путем вымогательства денег, на что жаловались подчиненные чиновника.

Из 150 кандидатов от «Республики» больше половины — 79 человек — числятся безработными.

На 18-м месте Токторали Калматов. В официальном перечне он значится как безработный, но в базе Минюста указан как директор ОсОО «Чынгыз Хан КТ». Компания занимается оптовой неспециализированной торговлей.

№ 19 Жоошбек Коеналиев с 2014 по 2018 год работал директором департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС. В отношении ведомства поступало большое количество жалоб. Чиновника обвиняли в плохой работе отделений департамента по всей стране. А еще в коррупции, волоките и контрабанде.

Под № 52, 53, 54, 55 значатся тоже безработные Эркинбек Чертанов, Аскербек уулу Автандил, Мира Эралиева и Мирлан Энназаров. Информации в открытых источниках о них практически нет. Известно только то, что последний был экспертом отдела аппарата кабмина в 2008-м.

На 64-й позиции певец Бактыяр Токторов.Известен кыргызстанцам исполнением композиции «Ыйлай ыйлай» («Буй-буй»).

№ 71 Марлесбек Молдокулов в 2011 году работал главой айыльного округа. В июне 2011-го оказался в центре скандала. Подчиненная обвинила его в изнасиловании. Юлия Когай заявляла, что Молдокулова судили за насилие, но он стал главой округа.

На 73-м месте Майорбек Сатымкулов. До февраля прошлого года был акимом Токтогульского района Джалал-Абадской области. Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил Сатымкулова за недостатки в исполнении мероприятий по Году развития регионов.

Ыргал Тыналиева расположилась под № 80. В списке указана как безработная, однако известно, что она предпринимательница. В базе Минюста значится как руководитель ОсОО «Каз М Парасат», занимающегося строительством жилых и нежилых зданий.

На 126-й позиции Чолпоналы Шаршеналиев. Ранее работал главой ОВД Чуйского района одноименной области. Но в январе 2020-го его уволили с формулировкой «за недостатки и серьезные упущения, а также за слабую организацию работы».

Акжолтой Касымов 130-й по списку партии. Тоже значится как безработный, однако владеет ОсОО «Юник Групп», которое занимаетсяоптовой торговлей машинами, оборудования, судами и летательными аппаратами.

На 143-й позиции Эмиль Шекеков. О нем известно не много: был депутатом от фракции СДПК в кенеше Канта, работал в ЦИК.