Выборы-2020. Турсунбай Бакир уулу будет судиться с ЦИК

Несостоявшийся кандидат в депутаты седьмого созыва Турсунбай Бакир уулу намерен судиться с ЦИК. Он объяснил 24.kg почему.

По его словам, накануне избирательная комиссия, отказавшись удовлетворить его жалобу в отношении партии «Бутун Кыргызстан» и ее лидера Адахана Мадумарова, нарушила избирательное законодательство.

«Они отправили меня в суд, хотя обязаны были рассмотреть мою жалобу и отказать политорганизации в регистрации сфальсифицированного списка. Я требую, чтобы суд признал это решение недействительным и обязал ЦИК не регистрировать подложный документ», — сказал Турсунбай Бакир уулу.

Он обратится в Первомайский районный суд Бишкека. Затевать тяжбу с Адаханом Мадумаровым и партией бывший омбудсмен не будет. «Я ничего лишнего не требую. Но все должно быть по закону, согласно которому ЦИК обязана регистрировать только тот список, который был утвержден на съезде. У меня есть неопровержимые доказательства того, что список после съезда переписали», — сказал Турсунбай Бакир уулу.

В течение 10 календарных дней со дня принятия документов ЦИК проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям избирательного законодательства и регистрирует либо выносит мотивированное решение об отказе в регистрации. Проверка проводится в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия, утвержденной законодательством.

Агитация начинается 4 сентября.