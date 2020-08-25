Выборы-2020. По трем партиям у рабочей группы ЦИК возникли вопросы

По трем партиям из 17, претендующих на участие в парламентских выборах, у рабочей группы ЦИК возникли вопросы. Их документы еще проверяются. Об этом сегодня на заседании избирательной комиссии сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, позже уполномоченные представители партий и журналисты получат необходимую информацию.

Вопросы у рабочей группы есть к партиям «Биримдик», «Кыргызстан» и «Реформа».

Вчера они последними из 17 партий подали документы в ЦИК.

Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую избирательную комиссию.

Накануне стало известно, что три партии — Партия зеленых, «Тартип-Порядок» и «Нур» — документы не сдали. «Актив» не внесла избирательный залог в сумме 5 миллионов сомов. Вопрос о партии «Кыргызстан» решается в отдельном порядке.

Ранее сообщалось, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».

Лидер партии Канатбек Исаев сегодня созвал пресс-конференцию, чтобы дать разъяснения по ситуации, которая возникла вчера в ЦИК при сдаче документов для участия в парламентских выборах. Он заявил, что все документы представители политической организации сдали в избирательную комиссию вовремя.