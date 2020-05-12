Нам тоже нужен такой закон: в России чиновников будут наказывать за хамство

В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

В тексте законопроекта отмечается, что за нанесенное оскорбление государственный или муниципальный служащий может получить административный штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года.

За повторное нарушение чиновникам РФ грозит штраф в размере 100-150 тысяч рублей либо лишение права занимать должности госслужбы на срок до двух лет.

Чиновники Кыргызстана тоже любят хамить простым гражданам. Достаточно вспомнить, как летом 2019 года полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов заявил журналисту, что не будет отвечать на вопросы, потому как ему не нравится внешний вид. «Ваше лицо мне не нравится», — нахамил журналистке AKIpress чиновник.

Осенью 2019-го депутат от парламентской фракции «Кыргызстан» Азиз Турсунбаев нахамил другой журналистке. «Иди отсюда», — заявил он представительнице СМИ, когда она попыталась задать ему вопрос. Позже он заявил, что готов извиниться перед корреспонденткой.