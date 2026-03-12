18:52
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Общество

Казахстанцев будут наказывать за репосты запрещенного контента

Казахстанцев будут наказывать за репосты запрещенного контента. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По его данным, Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) разработало правила проверки информационного пространства на наличие противоправного контента. Нарушителям может грозить блокировка, административное или уголовное наказание.

Проверять и анализировать будут информацию, размещенную в открытых источниках, в том числе:

  • интернет-ресурсы;
  • социальные сети;
  • мессенджеры;
  • средства массовой информации;
  • иные информационно-коммуникационные платформы.

При этом агентство обещает проводить мониторинг с соблюдением закона о персональных данных и их защите.

Издание отмечает, что согласно закону об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, противоправный контент — это призыв, агитация или пропаганда:

  • насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Казахстана;
  • подрыва безопасности государства;
  • войны;
  • социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства;
  • культа жестокости и насилия, суицида, порнографии, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;
  • идеи сепаратизма, мошенничества, информации, способствующей нарушению межнационального и межконфессионального согласия.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане больше не будут наказывать за «лайки» и репосты в соцсетях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365711/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат: КР и РК должны отказаться от визовых ограничений на границе
Парламент одобрил законопроект о присвоении международного статуса двум КПП
56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
Что ждет Каспий до 2050 года: два сценария Минэкологии Казахстана
Негатив в соцсетях. Депутат предложил обсудить это с телерадиокомпаниями
В Казахстане телеоператор «Алма ТВ» прекратил трансляцию российских каналов
Казахстан вступил в Совет мира без взноса — МИД страны
Жесткие ограничения для самокатчиков введут летом в Казахстане
Атака на Иран. Силовики Казахстана переведены на круглосуточный режим работы
В Казахстане активист подал иск к президенту Токаеву из-за референдума
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
12 марта, четверг
18:42
Казахстанцев будут наказывать за репосты запрещенного контента Казахстанцев будут наказывать за репосты запрещенного к...
18:25
Новый роддом и общежитие для врачей: глава Минздрава посетил ЦОВП в Кемине
18:20
Сборы госпошлины в судах Кыргызстана превысили 506 миллионов сомов в 2025 году
18:03
Чиновники рассказали, почему обрезали деревья у здания МВД в Бишкеке
18:02
«Вкусно — и точка» заходит в Кыргызстан: первые точки откроют в 2026 году