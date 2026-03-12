Казахстанцев будут наказывать за репосты запрещенного контента. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По его данным, Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) разработало правила проверки информационного пространства на наличие противоправного контента. Нарушителям может грозить блокировка, административное или уголовное наказание.

Проверять и анализировать будут информацию, размещенную в открытых источниках, в том числе:

интернет-ресурсы;

социальные сети;

мессенджеры;

средства массовой информации;

иные информационно-коммуникационные платформы.

При этом агентство обещает проводить мониторинг с соблюдением закона о персональных данных и их защите.

Издание отмечает, что согласно закону об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, противоправный контент — это призыв, агитация или пропаганда:

насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Казахстана;

подрыва безопасности государства;

войны;

социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства;

культа жестокости и насилия, суицида, порнографии, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

идеи сепаратизма, мошенничества, информации, способствующей нарушению межнационального и межконфессионального согласия.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане больше не будут наказывать за «лайки» и репосты в соцсетях.