Общество

До 8 лет тюрьмы. В Кыргызстане ужесточают наказание за нападения на медиков

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нападения и давление на медицинских работников.

Документ предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и закон об охране здоровья граждан.

Главное нововведение — введение отдельной уголовной статьи за воспрепятствование работе медиков.

В зависимости от тяжести последствий предусматриваются:

  • штрафы от 20 тысяч сомов до 100 тысяч сомов;
  • исправительные работы;
  • лишение свободы до 8 лет — если действия привели к тяжким последствиям.

Также вводится административная ответственность за оскорбления и давление на медработников — штраф до 10 тысяч сомов.

Помимо этого, законопроект предусматривает:

  • обязанность медорганизаций обеспечивать защиту и безопасность персонала;
  • страхование медработников от травм и нападений;
  • ответственность граждан за посягательства на врачей и вмешательство в их работу.

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива связана с ростом числа нападений на медиков и отсутствием действенных механизмов их защиты.

Проект размещен для общественного обсуждения и после доработки может быть внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.

 

Официальной сводной статистики по нападениям на медиков в Кыргызстане в открытом доступе нет. При этом власти и представители медсообщества заявляют о росте таких случаев.

В 2024 году фиксировался всплеск насилия, на этом фоне 14 врачей Национального госпиталя подали заявления об увольнении. В 2025 году продолжились резонансные инциденты, включая избиения медиков.

Отдельные медучреждения ведут собственный учет: по данным Центра экстренной медицины Бишкека, в период наблюдений фиксировалось в среднем около 18 нападений в год. Речь идет не только о побоях, но и об угрозах, давлении и оскорблениях.
