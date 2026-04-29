До 8 лет тюрьмы. В Кыргызстане ужесточают наказание за нападения на медиков

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нападения и давление на медицинских работников.

Документ предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и закон об охране здоровья граждан.

Главное нововведение — введение отдельной уголовной статьи за воспрепятствование работе медиков.

В зависимости от тяжести последствий предусматриваются:

штрафы от 20 тысяч сомов до 100 тысяч сомов;

исправительные работы;

лишение свободы до 8 лет — если действия привели к тяжким последствиям.

Также вводится административная ответственность за оскорбления и давление на медработников — штраф до 10 тысяч сомов.

Помимо этого, законопроект предусматривает:

обязанность медорганизаций обеспечивать защиту и безопасность персонала;

страхование медработников от травм и нападений;

ответственность граждан за посягательства на врачей и вмешательство в их работу.

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива связана с ростом числа нападений на медиков и отсутствием действенных механизмов их защиты.

Проект размещен для общественного обсуждения и после доработки может быть внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.