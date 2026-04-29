До 8 лет тюрьмы. В Кыргызстане ужесточают наказание за нападения на медиков

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нападения и давление на медицинских работников.
Документ предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и закон об охране здоровья граждан.
Главное нововведение — введение отдельной уголовной статьи за воспрепятствование работе медиков.
В зависимости от тяжести последствий предусматриваются:
- штрафы от 20 тысяч сомов до 100 тысяч сомов;
- исправительные работы;
- лишение свободы до 8 лет — если действия привели к тяжким последствиям.
Также вводится административная ответственность за оскорбления и давление на медработников — штраф до 10 тысяч сомов.
Помимо этого, законопроект предусматривает:
- обязанность медорганизаций обеспечивать защиту и безопасность персонала;
- страхование медработников от травм и нападений;
- ответственность граждан за посягательства на врачей и вмешательство в их работу.
Как отмечается в справке-обосновании, инициатива связана с ростом числа нападений на медиков и отсутствием действенных механизмов их защиты.
Проект размещен для общественного обсуждения и после доработки может быть внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.
Официальной сводной статистики по нападениям на медиков в Кыргызстане в открытом доступе нет. При этом власти и представители медсообщества заявляют о росте таких случаев.
В 2024 году фиксировался всплеск насилия, на этом фоне 14 врачей Национального госпиталя подали заявления об увольнении. В 2025 году продолжились резонансные инциденты, включая избиения медиков.
Отдельные медучреждения ведут собственный учет: по данным Центра экстренной медицины Бишкека, в период наблюдений фиксировалось в среднем около 18 нападений в год. Речь идет не только о побоях, но и об угрозах, давлении и оскорблениях.