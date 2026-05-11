Готовьте вопросы. Мэр города Ош анонсировал график своих встреч с населением

Сегодня во всех регионах Кыргызстана стартуют встречи чиновников с местным населением. Пресс-служба мэрии города Ош обнародавала график общения Жанара Акаева с горожанами.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров анонсировал встречу глав областей с местным населением. По его заданию, встречи пройдут в каждом айыл окмоту. Решение он принял после рабочей поездки в регионы.

Глава государства подчеркнул, что около 80 процентов поднятых вопросов относятся к компетенции районного и областного уровней.

И лишь 20 процентов — вопросы, требующие поддержки республиканского бюджета, такие как строительство школ, дорог стратегического значения и обеспечение чистой водой.

«Как вы сами могли убедиться, большинство проблем можно решить на местном уровне. В связи с этим я поручил полпредам в областях, а также представителям прокуратуры, МВД, МЧС в соответствии с утвержденным графиком выезжать в каждый айыл окмоту проводить встречи на местах и рассматривать проблемные вопросы граждан», — объяснял свое решение Садыр Жапаров.

Все встречи в айыл окмоту будут транслироваться в прямом эфире на областных каналах УТРК и ЭлТР, а также в соцсетях. Президент предупредил чиновников, что по возможности будет лично следить за прямыми эфирами.

